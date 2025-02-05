Только 10-12% средств USAID фактически попадала к получателям, а остальная часть тратилась на бюрократию — Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что львиная доля выделяемых USAID средств шла на бюрократию и не доходила до фактических получателей.

Большая часть средств – около 90%, предусмотренных программами Агентства США по международному развитию (USAID), тратилась на бюрократию. Только 10-13% фактически доходило до получателей. Об этом сообщил на брифинге Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о причинах проведения аудита иностранной помощи, которая шла через Агентство.

Это подтверждают и планы закупок по некоторым программам USAID, которые действовали в Украине. Так, значительная часть средств тратилась на оплату проживания в отелях разных международных и национальных экспертов, оплату их авиаперелетов и передвижения транспортом, оформление виз, медицинского страхования, кейтеринги и их питание, аренду офисов.

«Это 90-дневная заморозка, благодаря которой мы теперь можем провести аудит программ. До того, как мы сделали заморозку, мы не смогли ничего узнать некоторые из этих программ, и, в частности, в USAID отказались нам что-то сообщить: «Мы не будем сообщать вам, на что идут деньги, куда эти деньги, у кого они есть, от какого подрядчика». В некоторых случаях они проходят через четыре разных подрядчиков, прежде чем достичь получателя. Это не мои цифры. Это цифры USAID.

Так, в некоторых случаях из USAID, 10, 12, 13 процентов, возможно, меньшая часть денег фактически доходила до получателя, а остальные уходили на накладные расходы и бюрократию» - подчеркнул Госсекретарь США.

«Это не мои деньги. Это деньги налогоплательщиков. Следовательно, мы не собираемся прекращать иностранную помощь. Мы сохраним иностранную помощь, имеющую смысл. Мы сохраним работающую иностранную помощь. Мы сохраним иностранную помощь, способствующую национальным интересам. Мы сохраним иностранную помощь, которая принесет пользу нашим надежным партнерам и нашим союзникам», - отметил Марко Рубио.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по программе USAID «Справедливость для всех» 916,49 тысяч долларов, то есть почти миллион долларов США было предусмотрено, среди прочего, на:

Авиаперевозки, железнодорожное и автобусное сообщение

Наземная перевозка и трансферы (аренда автомобилей, такси, поезд, автобус)

Гостиничные услуги

Услуги по бронированию отелей

Суточные расходы, питание, дополнительные расходы

Оформление виз

Аренда парковочных мест

Возмещение расходов по вышеперечисленным пунктам и т.п.

Еще более 1 млн долларов США согласно плану закупки, среди прочего, уходило на:

Ремонт и устройство офиса

Аренда квартир (жилых помещений) для иностранного персонала проекта, коммунальные услуги, содержание жилых помещений, эксплуатационные услуги

Реклама в периодических изданиях

Услуги по поддержке массовой рассылки

Услуги по опросу и т.д.

Также 199,39 тысяч долларов уходило, среди прочего, на:

Проживание участников, питание, услуги кейтеринга

Транспортные услуги, проезд участников

Аренда помещения для проведения мероприятий

Нагрудные таблички с именами, печать сертификатов и приглашений.

Также еще 152 тысяч долларов США предусмотрено на офисное обеспечение.

Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) с конца 2023 года запустило в Украине программу сметной стоимостью 90 млн долларов США на проект «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». То есть, добродетели должностных лиц и государственных служащих.

Следует отметить, что бюрократические расходы занимают значительную долю не только в программах США.

Так, правительство Британии выделило под реформу судебного управления в Украине 739 тысяч фунтов, часть из которых пошли на разработку тренингов по гендерному равенству, инклюзии и оплату экспертам. В соответствии с планом закупок товаров, работ и услуг за счет международной технической помощи исполнителем проекта является Международная организация права развития (IDLO).

Автор: Наталя Мамченко

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