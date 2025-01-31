Правительство Британии выделило под реформу судебного управления в Украине 739 тысяч фунтов, часть из которых пошли на разработку тренингов по гендерному равенству, инклюзии и оплату экспертам

Как указано в отчете за подписью председателя Высшего совета правосудия Григория Усика, были сделаны предварительные выводы по гендерному равенству и инклюзии и начата подготовка к проведению тренингов по судейской этике.

Фото: Верховный Суд. На фото представители IDLO

Проект поддержки реформы судебного управления в Украине (фаза III) через IDLO стоил Правительству Великобритании 739,2 тысяч фунтов стерлингов. Это следует из соответствующего плана закупки, который посольство Великобритании в Украине направило Кабмину.

Так, общая сметная стоимость проекта составляет 739 219 британских фунтов стерлингов или 38 069 778 грн по нынешнему курсу. Номер регистрационной карты проекта в списке проектов на сайте Кабмина – 5262.

Проект был рассчитан на период с 1 июля 2023 по 31 декабря 2024 года.

В соответствии с планом закупок товаров, работ и услуг за счет международной технической помощи исполнителем проекта является Международная организация права развития (IDLO).

Реципиентами выступили Высший совет правосудия в лице председателя ВСП Григория Усика и Высшая квалификационная комиссия судей в лице на то времени председателя ВККС Романа Игнатова.

Из общей суммы проекта на приобретение товаров, работ и услуг за средства международной технической помощи выделялось 617,6 тысячи фунтов стерлингов.

Итак, из 617,6 тысячи фунтов по плану закупки было предусмотрено в частности:

Услуги экспертов, среди которых услуги международных и украинских экспертов, тренеров и внешних консультантов – 143,89 тысячи фунтов .

. Расходы на проезд и проживание, а именно путешествия экспертов в пределах страны и за рубеж – гостиничные услуги (в том числе аренда конференц-залов), билеты на самолет, поезд и автобус, расходы на оформление визы, вид на жительство и медицинское страхование – 64,76 тысячи фунтов.

Расходы на внедрение проекта – 159,498 тысячи фунтов, в частности, на следующее:

аренда офисных помещений,

аренда залов для переговоров, конференц-залов,

приобретение билетов на самолет, поезд и автобус,

оплата на оформление виз, вид на жительство и медицинское страхование,

путешествия и проживание для национального и международного персонала,

внешние юридические услуги,

услуги перевода,

услуги клининговых компаний для офисных помещений и т.п.

Услуги перевода – 47,4 тысячи фунтов.

Учебные программы, включая аренду помещения, оборудование, разработку тестирования, услуги дизайна и печати – 202 тысячи фунтов.

Высший совет правосудия в отчете за подписью председателя ВСП Григория Усика за первую половину 2024 г. указывает, что в рамках проекта была оказана помощь в разработке порядка проведения конкурса на дисциплинарных инспекторов, а также регламента работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на дисциплинарных инспекторов.

Также ВСП были предоставлены рекомендации по реформе Государственной судебной администрации.

Была начата подготовка тренингов по гендерному равенству, привлечению, а также судейской этики.

Были привлечены 1 украинский юридический эксперт и 1 антикоррупционный эксперт.

Кроме того, был проведен анализ и сделаны предварительные выводы по гендерному равенству и социальному привлечению, начата подготовка к проведению тренингов по принципам судейской этики, гендерному равенству и инклюзии.

В свою очередь, как отмечается в отчете ВККС за период с января по июнь 2024 года, были привлечены один украинский эксперт и 5 международных экспертов. Также был привлечен один национальный антикоррупционный эксперт.

В рамках реализации этого проекта Высшей квалификационной комиссии судей оказывается техническая и экспертная поддержка с целью обеспечения конкурса на занятие вакансий в судах и квалификационной оценки судей, в частности путем предоставления предложений по изменениям в действующее законодательство и рекомендации с целью усовершенствования внутренних правил и процедур ВККС, а также подготовки тренингов по вопросам судейской этики, добродетели, гендерного равенства и социального привлечения.

Следует отметить, что Высший совет правосудия получал средства в рамках не только этого международного проекта.

Так, как следует из заключительного мониторинга проекта ЕС «Право-Justice II» различными органами, в том числе ВСП, по программе было использовано 10 млн евро за период с июня 2021 года по декабрь 2023 года.

Сразу после окончания проекта II с января 2024 года был начат новый проект ЕС «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине» (ПРАВО-JUSTICE III), стоимость которого составляет 13,336 млн евро (номер проекта на сайте КМУ 5409).

Ниже приводим соответствующие документы о плане закупок по проекту правительства Великобритании и отчеты ВККС и ВСП.

Автор: Наталя Мамченко

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