Удар по многоэтажке в Сумах — известно о 9 погибших и 13 пострадавших

30 и 31 января в Сумах объявлен День траура.

В Сумах в ночь на 30 января российский шахед попал в многоэтажку. Число погибших в результате российского удара возросло до 9 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Количество погибших возросло до 9 человек. В течение 19 часов спасатели разбирали завалы, доставая из-под развалин тела. Травмированы 13 человек, среди которых 8-летняя девочка. Повреждены 2 многоквартирных дома и более 20 автомобилей», — отметил Клименко.

Правоохранители приняли 129 заявлений от местных жителей о последствиях российских обстрелов.

Идет процесс документирования военного преступления РФ — прямого удара по гражданским.

Аварийно-спасательные и поисковые работы завершены. Развернутый спасателями мобильный пункт несокрушимости продолжает работать в круглосуточном режиме.

30 и 31 января в Сумах объявлен День траура.

«Это уже типичный почерк России – разрушить жизнь многих семей, целого дома. И каждый такой российский удар требует ответа миру – террор нельзя оставить безнаказанным. Наиболее эффективно – поддерживать наших людей, наше государство. Сохранять давление на Россию и не поддаваться московским манипуляциям – будь то политическим или медиа. Надо принуждать Россию к миру. Только там причина войны, она в России», – прокомментировал вражеский удар Президент Владимир Зеленский.

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