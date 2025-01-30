В авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил, – подтвердил Дональд Трамп

На борту самолета находились более 60 человек.

Как сообщалось, 29 января возле Вашингтона произошла авиакатастрофа. Столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военный вертолет Black Hawk. На борту самолета было 64 человека: 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в авиакатастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщает CNN.

Он добавил, что его администрация имеет «несколько достаточно хороших идей» по поводу причин катастрофы.

«К сожалению, никто не выжил. Теперь работа перешла к миссии по восстановлению», - заявил Трамп во время брифинга в Белом доме.

В то же время он заявил, что свою роль в авиакатастрофе мог сыграть «толчок к разнообразию», имевший место в Федеральном управлении авиации.

Когда его попросили объяснить, почему он так считает, Трамп ответил, что это просто могло быть.

В свою очередь глава Национальной ассоциации диспетчеров воздушного движения заявил в письме своим членам, что «преждевременно говорить о первопричине» авиакатастрофы.

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