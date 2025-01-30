У авіакатастрофі у Вашингтоні ніхто не вижив, — підтвердив Дональд Трамп

На борту літака перебувало понад 60 осіб.

Як повідомлялося, 29 січня біля Вашингтона сталася авіакатастрофа. Зіткнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines і військовий вертоліт Black Hawk. На борту літака було 64 особи: 60 пасажирів та 4 члени екіпажу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в авіакатастрофі загинули усі пасажири та члени екіпажу. Про це повідомляє CNN.

Він додав, що його адміністрація має «кілька досить хороших ідей» щодо причин катастрофи.

«На жаль, ніхто не вижив. Тепер робота перейшла до місії з відновлення», — заявив Трамп під час брифінгу у Білому домі.

Водночас він заявив, що свою роль в авіакатастрофі міг зіграти «поштовх до різноманітності», який мав місце у Федеральному управлінні авіації.

Коли його попросили пояснити, чому він так вважає, Трамп відповів, що «це просто могло бути».

У свою чергу очільник Національної асоціації диспетчерів повітряного руху заявив у листі до своїх членів, що «передчасно говорити про першопричину» авіакатастрофи.

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