Оприлюднено перелік всіх українських інституцій, які отримували кошти від USAID

Від Агентства США з міжнародного розвитку отримували допомогу медіа, громадські організації, а також міністерства, держслужби та університети.

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Став відомий перелік усіх українських інституцій, які отримували кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Про це повідомляє «Детектор медіа» із посиланням на Економічну правду.

Зокрема, у 2024 році Україна отримала через програми Агентства 6,05 млрд доларів, включаючи 3,9 млрд доларів прямої бюджетної допомоги — гранту, який на безповоротних умовах надійшов у держбюджет для фінансування невійськових видатків.

Вказується, що найбільший обсяг фінансування пішов на програми економічного розвитку (1,05 млрд доларів), гуманітарну допомогу (580 млн доларів) та на фінансування програм сприяння демократії та захисту прав людини (340 млн доларів).

За даними Секретаріату Кабміну та сайту USAID, на 31 грудня 2024 року в Україні діяли 39 програм USAID, загальний бюджет яких становив 4,28 млрд доларів.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» повідомляла, на що Державна судова адміністрація витратила 16,6 млн доларів від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Також ми публікували плани закупівель, підписані керівником програми USAID Девідом Воном і керівниками ДСА. З одного з цих планів випливає, що вартість всієї програми USAID, де бенефіціаром виступає ДСА, становить 48 млн доларів США, з іншого – 23,99 млн доларів. Закупівлі включають витрати на оренду авто, авіаперевезення, ремонт офісів, харчування, кейтеринг, проведення опитувань тощо.

Усі програми USAID поділені на 5 ключових напрямів, які розбиті на окремі проекти:

Демократія, права людини та врядування (1,09 млрд доларів);

Економічний розвиток (1,15 млрд доларів);

Критична інфраструктура (1,4 млрд доларів);

Охорона здоров'я (381,8 млн доларів);

Перехідний період та гуманітарна допомога (252 млн доларів).

За першим ключовим напрямком у рамках проєкту «Медійна програма в Україні» кошти отримували:

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;

АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

ВГО «Комісія з журналістської етики»;

ГО «Інтерньюз-Україна»;

ГО «Детектор медіа»;

ГО «Інститут Масової Інформації»;

ГО «Українська правда»;

ГО «Громадське телебачення»;

ГО «Громадське радіо»;

ГО «Слідство.Інфо»;

ТОВ «ЗН УА»;

ТОВ «ІА «Лігабізнесінформ»;

ТОВ «Бабель»;

ТОВ «Голдберрі»;

ТОВ «Захід.нет»;

ГО «Українер»;

ГО «Ґвара медіа»;

ГО «Агенція розвитку локальних медіа «АБО»;

ГО «Національна асоціація медіа»;

ГО «Асоціація вільних журналістів»;

Асоціація «Незалежні Регіональні Видавці України»;

ГО «Фонд розвитку ЗМІ»;

ГО «Миколаївський центр журналістських розслідувань»;

ГО «Львівська група»;

ТОВ «ВД «Медіа-ДК»;

ГО «Бахмутська фортеця»;

ГО «Має сенс»;

ГО «Агенція журналістських розслідувань «Четверта влада»;

ГО «Звільнення Криму»;

Міжнародний благодійний фонд «Академія української преси»;

ГО «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика»;

ГО Херсонська обласна агенція громадської журналістики «МІСТ»;

ГО «Центр публічних розслідувань»;

ГО «Харківський прес-клуб ринкових реформ»;

ГО «Інститут розвитку регіональної преси»;

ГО «Тернопільський прес-клуб»;

ГО «ТОМ 14»;

ГО «ДП-Україна»,

ГО «Інститут політичної інформації»;

ГО «Волинський прес-клуб»;

ГО «Фундація Суспільність»;

ГО «Інформаційний прес-центр»;

ГО «Центр демократії та верховенства права»;

ГО «Українське Телебачення Торонто»;

ГО «Центр журналістських розслідувань «Сила правди»;

ТОВ «К&К»;

ТОВ «Радіостанція «Великий Луг»;

ТОВ «Слобідський край»;

ГО «Центр аналітики і розслідувань»;

БО «Фонд милосердя та здоров’я»;

ГО «СІД Медіа Груп»;

ГО «Українська медійна ініціатива»;

ГО «Медіапорт 20»;

ГО «Трибун»;

ГО «Медіа-Погляд»;

ТОВ «Укр Інформ Плюс»;

ТОВ «Громадсько-політичний портал «Акцент»;

ГО «Центр Медіарозслідувань «Прозоро»;

ТОВ «Трибуна Діджитал»;

ПП «Николаевские новости»;

ГО «ЗМІ-НИ Кривий ріг»;

ГО «Центр сприяння інформаційним технологіям ім. Стіва Джобса»;

ГО «Інститут центральноєвропейської стратегії»;

ГО «Інститут успішного міста»;

ГО «Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу»;

ГО «Разом до громадянського суспільства»;

ГО «Фронтир»;

ТОВ «ІА «Біляївка.Інфо»;

ГО «Черкаська інформаційна агенція 18000»;

ТОВ «Видавництво «Є»;

ГО «Харківський кризовий інфоцентр»;

ТОВ «Служба мобільних новин»;

ТОВ «ЧМГ»;

ТОВ «Краматорськ пост»;

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»;

ГО «Світлина»;

ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВА»;

ТОВ «Медіа-центр «Наше слово»;

ГО «Нова громадянська ініціатива»;

ГО «Фонд сталих медіа»;

ГО «Куст»;

ТОВ «Інтегро групп»;

ГО «Сєвєродонецьк онлайн»;

ГО «Криголам»;

ГО «Медіа спільнота Запоріжжя»;

ГО «Ми — Репортери»;

ГО «Центр гармонійного розвитку особистості «Велет»;

ГО «Вінницький прес-клуб»;

ПП «Україна молода»;

ГО «Соціальна взаємодія»;

ГО «Східний варіант»;

ГО «Ужгородський прес-клуб»;

ГО «Хмарочос»;

ГО «Едюкейшнал ера»;

ГО «Міжнародний культурно-просвітницький проєкт «Аналізуй.ЮА»;

ГО «Платформа прав людини»;

ГО «(Не)причетні»;

ГО «Лабораторія цифрової безпеки»;

ТОВ «Українська прес-група»;

Чернігівська міська молодіжна ГО «Освітній центр «Ініціатива»;

ГО «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»;

ГО «Медіагрупа «Накипіло.Радіо»;

ГО «Центр інформації про права людини»;

ПП «Городоцький районний телерадіопресцентр»;

ГО «Агенція медійних рішень»;

ТОВ «Вісник Куп’янщини»;

ТОВ «Медіа-центр «Білопільщина».

Крім того, в рамках проекту «Трансформація комунікацій» кошти, серед інших, отримували такі організації:

Міністерство культури та стратегічних комунікацій;

інформагентство Укрінформ;

ТОВ «Інформаційне агентство «Медіа ресурси менеджмент»;

ТОВ «Прокіно»;

ТОВ «Укркіно»;

ГО «Твоє місто Львів»;

ТОВ «Основа Фільм Продакшн»;

ТОВ «Космос Едженсі»;

ТОВ «Віжн продакшн»;

ТОВ «Солар медіа інтертеймент»;

ГО «Східний варіант»;

Державна установа «Український інститут»;

ГО «Про.Мова Фронтир»;

ТОВ «435 Філмс».

Реципієнтами інших проєктів USAID були також, зокрема, БО «Благодійний фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва», ГО «Рух Чесно», ГО «Смарт медіа», ГО «Докудейз», ГО «Кримсос» та інші.

Також у рамках проєкту «Кібербезпека критично важливої інфраструктури» та «Підтримка цифрової трансформації» фінансування отримала ціла низка міністерств, держслужб, університетів тощо. Серед них Мінцифри, ДП «Національні інформаційні системи», АТ «Прозоро.Продажі», ДП «Прозорро», ДП «ДІЯ» та інші.

З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.

Додамо, «Судово-юридична газета» розібрала зміст наказу судді Окружного суду США округу Колумбія Лорен Аліхан про адміністративне призупинення, яким тимчасово і частково блокується виконання указу Президента США Дональда Трампа стосовно призупинення на 90 днів фінансування окремих програм – зокрема іноземних грантів через USAID, буде діяти до 3 лютого 2025 року. Рішення судді Лорен Аліхан стосується блокування можливості призупинити гранти від США, виплати за якими вже здійснюються. Раніше ми публікували цей Меморандум.

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