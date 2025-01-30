Обнародован список всех украинских институтов, которые получали средства от USAID

От Агентства США по международному развитию получали помощь медиа, общественные организации, а также министерства, госслужбы и университеты.

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Стал известен список всех украинских институтов, получавших средства от Агентства США по международному развитию USAID. Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на Экономическую правду.

В частности, в 2024 году Украина получила через программы Агентства 6,05 млрд долларов, включая 3,9 млрд долларов прямой бюджетной помощи — гранта, на безвозвратных условиях поступившего в госбюджет для финансирования невоенных расходов.

Указывается, что наибольший объем финансирования пошел на программы экономического развития (1,05 млрд. долларов), гуманитарную помощь (580 млн. долларов) и на финансирование программ содействия демократии и защиты прав человека (340 млн. долларов).

По данным Секретариата Кабмина и сайта USAID, на 31 декабря 2024 года в Украине действовало 39 программ USAID, общий бюджет которых составил 4,28 млрд долларов.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию USAID.

Также мы публиковали планы закупок, подписанные руководителем программы USAID Дэвидом Воном и руководителями ГСА. Из одного из этих планов следует, что стоимость всей программы USAID, где бенефициаром выступает ГСА, составляет 48 млн. долларов США, с другой – 23,99 млн. долларов. Закупки включают расходы на аренду авто, авиаперевозки, ремонт офисов, питание, кейтеринг, проведение опросов и т.д.

Усі програми USAID поділені на 5 ключових напрямів, які розбиті на окремі проекти:

Демократія, права людини та врядування (1,09 млрд доларів);

Економічний розвиток (1,15 млрд доларів);

Критична інфраструктура (1,4 млрд доларів);

Охорона здоров'я (381,8 млн доларів);

Перехідний період та гуманітарна допомога (252 млн доларів).

За першим ключовим напрямком у рамках проєкту «Медійна програма в Україні» кошти отримували:

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;

АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

ВГО «Комісія з журналістської етики»;

ГО «Інтерньюз-Україна»;

ГО «Детектор медіа»;

ГО «Інститут Масової Інформації»;

ГО «Українська правда»;

ГО «Громадське телебачення»;

ГО «Громадське радіо»;

ГО «Слідство.Інфо»;

ТОВ «ЗН УА»;

ТОВ «ІА «Лігабізнесінформ»;

ТОВ «Бабель»;

ТОВ «Голдберрі»;

ТОВ «Захід.нет»;

ГО «Українер»;

ГО «Ґвара медіа»;

ГО «Агенція розвитку локальних медіа «АБО»;

ГО «Національна асоціація медіа»;

ГО «Асоціація вільних журналістів»;

Асоціація «Незалежні Регіональні Видавці України»;

ГО «Фонд розвитку ЗМІ»;

ГО «Миколаївський центр журналістських розслідувань»;

ГО «Львівська група»;

ТОВ «ВД «Медіа-ДК»;

ГО «Бахмутська фортеця»;

ГО «Має сенс»;

ГО «Агенція журналістських розслідувань «Четверта влада»;

ГО «Звільнення Криму»;

Міжнародний благодійний фонд «Академія української преси»;

ГО «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика»;

ГО Херсонська обласна агенція громадської журналістики «МІСТ»;

ГО «Центр публічних розслідувань»;

ГО «Харківський прес-клуб ринкових реформ»;

ГО «Інститут розвитку регіональної преси»;

ГО «Тернопільський прес-клуб»;

ГО «ТОМ 14»;

ГО «ДП-Україна»,

ГО «Інститут політичної інформації»;

ГО «Волинський прес-клуб»;

ГО «Фундація Суспільність»;

ГО «Інформаційний прес-центр»;

ГО «Центр демократії та верховенства права»;

ГО «Українське Телебачення Торонто»;

ГО «Центр журналістських розслідувань «Сила правди»;

ТОВ «К&К»;

ТОВ «Радіостанція «Великий Луг»;

ТОВ «Слобідський край»;

ГО «Центр аналітики і розслідувань»;

БО «Фонд милосердя та здоров’я»;

ГО «СІД Медіа Груп»;

ГО «Українська медійна ініціатива»;

ГО «Медіапорт 20»;

ГО «Трибун»;

ГО «Медіа-Погляд»;

ТОВ «Укр Інформ Плюс»;

ТОВ «Громадсько-політичний портал «Акцент»;

ГО «Центр Медіарозслідувань «Прозоро»;

ТОВ «Трибуна Діджитал»;

ПП «Николаевские новости»;

ГО «ЗМІ-НИ Кривий ріг»;

ГО «Центр сприяння інформаційним технологіям ім. Стіва Джобса»;

ГО «Інститут центральноєвропейської стратегії»;

ГО «Інститут успішного міста»;

ГО «Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу»;

ГО «Разом до громадянського суспільства»;

ГО «Фронтир»;

ТОВ «ІА «Біляївка.Інфо»;

ГО «Черкаська інформаційна агенція 18000»;

ТОВ «Видавництво «Є»;

ГО «Харківський кризовий інфоцентр»;

ТОВ «Служба мобільних новин»;

ТОВ «ЧМГ»;

ТОВ «Краматорськ пост»;

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»;

ГО «Світлина»;

ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВА»;

ТОВ «Медіа-центр «Наше слово»;

ГО «Нова громадянська ініціатива»;

ГО «Фонд сталих медіа»;

ГО «Куст»;

ТОВ «Інтегро групп»;

ГО «Сєвєродонецьк онлайн»;

ГО «Криголам»;

ГО «Медіа спільнота Запоріжжя»;

ГО «Ми — Репортери»;

ГО «Центр гармонійного розвитку особистості «Велет»;

ГО «Вінницький прес-клуб»;

ПП «Україна молода»;

ГО «Соціальна взаємодія»;

ГО «Східний варіант»;

ГО «Ужгородський прес-клуб»;

ГО «Хмарочос»;

ГО «Едюкейшнал ера»;

ГО «Міжнародний культурно-просвітницький проєкт «Аналізуй.ЮА»;

ГО «Платформа прав людини»;

ГО «(Не)причетні»;

ГО «Лабораторія цифрової безпеки»;

ТОВ «Українська прес-група»;

Чернігівська міська молодіжна ГО «Освітній центр «Ініціатива»;

ГО «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»;

ГО «Медіагрупа «Накипіло.Радіо»;

ГО «Центр інформації про права людини»;

ПП «Городоцький районний телерадіопресцентр»;

ГО «Агенція медійних рішень»;

ТОВ «Вісник Куп’янщини»;

ТОВ «Медіа-центр «Білопільщина».

Крім того, в рамках проєкту «Трансформація комунікацій» кошти, серед інших, отримували такі організації:

Міністерство культури та стратегічних комунікацій;

інформагентство Укрінформ;

ТОВ «Інформаційне агентство «Медіа ресурси менеджмент»;

ТОВ «Прокіно»;

ТОВ «Укркіно»;

ГО «Твоє місто Львів»;

ТОВ «Основа Фільм Продакшн»;

ТОВ «Космос Едженсі»;

ТОВ «Віжн продакшн»;

ТОВ «Солар медіа інтертеймент»;

ГО «Східний варіант»;

Державна установа «Український інститут»;

ГО «Про.Мова Фронтир»;

ТОВ «435 Філмс».

Реципієнтами інших проєктів USAID були також, зокрема, БО «Благодійний фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва», ГО «Рух Чесно», ГО «Смарт медіа», ГО «Докудейз», ГО «Кримсос» та інші.

Також у рамках проєкту «Кібербезпека критично важливої інфраструктури» та «Підтримка цифрової трансформації» фінансування отримала ціла низка міністерств, держслужб, університетів тощо. Серед них Мінцифри, ДП «Національні інформаційні системи», АТ «Прозоро.Продажі», ДП «Прозорро», ДП «ДІЯ» та інші.

З повним переліком можна ознайомитись за посиланням.

Добавим, «Судебно-юридическая газета» разобрала содержание приказа судьи Окружного суда США округа Колумбия Лорен Алихан об административном приостановлении, которым временно и частично блокируется выполнение указа Президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней финансирования отдельных программ - в частности иностранных грантов через USAID, будет действовать до 3 февраля 2025 года. Решение судьи Лорен Алихан касается блокирования возможности приостановить гранты от США, выплаты по которым уже осуществляются. Ранее мы публиковали этот Меморандум.

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