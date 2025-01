Рішення судді Лорен Аліхан стосується блокування можливості призупинити гранти від США, виплати за якими вже здійснюються – текст наказу

Став відомий зміст наказу судді окружного суду Лорен Аліхан стосовно блокування виконання меморандуму Бюджетного управління Білого дому, виданого на виконання указу Дональда Трампа.

Наказ судді Окружного суду США округу Колумбія Лорен Аліхан про адміністративне призупинення, яким тимчасово і частково блокується виконання указу Президента США Дональда Трампа стосовно призупинення на 90 днів фінансування окремих програм – зокрема іноземних грантів через USAID, буде діяти до 3 лютого 2025 року. Потім вона буде розглядати питання більш детально – по суті позов ще не слухався.

Терміновий наказ судді був виданий за кілька годин до того, як мала набрати чинності тимчасова перерва у фінансуванні, 28 січня.

Наказ стосується виплат за вже відкритими грантами, але він не блокує призупинення видачі нових грантів або інші адміністративні рішення, які можуть випливати з виконавчих наказів Бюджетного управління Білого дому.

Позов подала Національна ради некомерційних організацій (National Council of Nonprofits) проти Адміністративно-бюджетного управління Виконавчого офісу Президента США (Office of Management and Budget або OMB).

У цьому позові йшлося про оскарження Меморандуму від 27 січня 2025 року, виданому за підписом виконуючого обов’язки директора Адміністративно-бюджетного управління Метью Дж. Вета.

Раніше ми публікували цей Меморандум. Відповідно до нього, кожне агентство (тобто, і USAID) має виконати комплексний аналіз усіх своїх федеральних програм фінансової допомоги, щоб визначити програми, проекти та заходи, які можуть стосуватися будь-якого з указів Президента США. Тимчасово, у межах, дозволених чинним законодавством, федеральні агентства повинні призупинити всі дії, пов’язані із зобов’язаннями або виплатою федеральної фінансової допомоги, а також іншу відповідну діяльність агентств, яка може бути пов’язана з розпорядженнями виконавчої влади, включаючи, але не обмежуючись, фінансування іноземної допомоги, неурядових організацій, DEI, гендерної ідеології та нового зеленого курсу.

«Ця тимчасова пауза дасть Адміністрації час для перегляду програм агентств та визначення найкращого використання фінансування цих програм відповідно до закону та пріоритетів Президента.

Не пізніше 10 лютого 2025 року агентства повинні надати до OMB детальну інформацію про будь-які програми, проекти чи заходи, на які поширюється ця пауза. Кожне агентство має призупинити:

видачу нових грантів;

виплату федеральних коштів за всіма відкритими грантами;

та інші відповідні дії агентства, які можуть бути пов’язані з розпорядженнями, у межах, дозволених законом, доки OMB не перегляне та не надасть вказівки вашому агентству щодо наданої інформації», зазначено у Меморандумі.

Крім того, для кожної федеральної програми фінансової допомоги агентства повинні: покласти відповідальність і нагляд на старшу політичну посадову особу для забезпечення відповідності федеральної фінансової допомоги пріоритетам Адміністрації; переглянути оголошення про федеральну фінансову допомогу, що очікують на розгляд, щоб переконатися, що пріоритети Адміністрації враховані, і, відповідно до законних повноважень програми, змінити неопубліковані оголошення, відкликати будь-які вже опубліковані оголошення та, наскільки це дозволено законом, скасувати вже надані гранти, які суперечать пріоритетам Адміністрації, і; забезпечити належний нагляд за федеральними програмами фінансової допомоги та ініціювати розслідування, коли це виправдано, для виявлення неефективних одержувачів, а також вирішувати виявлені проблеми, аж до скасування грантів.

Що вирішила суддя

Як зазначено у наказі судді Лорен Аліхан, Меморандум вимагає від агентств тимчасово призупинити всі дії, пов’язані з зобов’язаннями або виплатою федеральної фінансової допомоги, а також іншу відповідну діяльність агентств, яка може бути пов’язана з розпорядженнями виконавчої влади, включаючи, але не обмежуючись, фінансування іноземної допомоги, неурядових організацій, DEI, гендерну ідеологію та новий зелений курс.

Це включає федеральну допомогу у формі грантів, позик, кредитних гарантій і страхування.

Коаліція некомерційних організацій подала цей позов проти OMB та виконуючого обов’язки директора, стверджуючи, що дії OMB порушують Закон про адміністративні процедури («APA»). Позивачі стверджують, що пов’язані з цим федеральні гранти та фінансування «є життєвою силою діяльності та програм для багатьох некомерційних організацій та навіть коротка пауза у фінансуванні може позбавити людей і громади їхніх життєво важливих послуг».

Вони стверджують, що дії відповідачів «були свавільними, порушували Першу поправку до Конституції США і перевищували статутні повноваження OMB».

Разом зі своєю скаргою позивачі вимагали видати тимчасовий обмежувальний наказ, «який забороняє OMB і всім його посадовцям, співробітникам і агентам вживати будь-яких заходів для впровадження, застосування або виконання Меморандуму».

Як зазначено у наказі судді, метою тимчасового обмежувального припису або попереднього судового заходу є збереження статус-кво під час розгляду судом справи по суті. Статус-кво — це останній незаперечний статус, який передував незавершеній суперечці. Щоб отримати тимчасовий обмежувальний припис, сторона, яка подає заяву, повинна продемонструвати (1) значну ймовірність успіху в розгляді справи по суті, (2) що вона зазнає непоправної шкоди, якщо судова заборона не буде виконана, (3) що судова заборона істотно не призведе до заподіяти шкоду іншим зацікавленим сторонам, і (4) що судова заборона сприятиме суспільним інтересам.

Суддя вказала, що закон дозволяє суду здійснити адміністративне призупинення, якщо це необхідно «для збереження статус-кво або прав до завершення розгляду справи». Таке призупинення «заморожує судове провадження, доки суд не винесе рішення щодо запиту сторони про прискорене надання допомоги».

«Однак, оскільки адміністративне призупинення у цій справі блокує виконавчі дії — міркування, до якого не слід ставитися легковажно — суд обмежить його тривалість лише кількома днями, які знадобляться для прискореного слухання», зазначила суддя.

Таким чином, адміністративне призупинення судді не впливає на меморандум OMB у частині, що стосується призупинення «видачі нових видів грантів» і призупинення «інших відповідних дій агентств, які можуть бути пов’язані із розпорядженнями виконавчої влади».

Відповідно, щоб зберегти статус-кво, доки суд не винесе рішення щодо клопотання позивачів, цим наказом суддя постановила здійснити адміністративне зупинення у цій справі до 17:00.3 лютого 2025 р. Під час призупинення відповідачі повинні утримуватися від виконання Меморандуму стосовно питання виплати федеральних коштів за всіма відкритими грантами.

Отже, суд вирішив здійснити адміністративне призупинення дії Меморандуму OMB, але лише в частині, що стосується виплат за всіма відкритими грантами.

Однак суд не заблокував інші частини Меморандуму, такі як припинення видачі нових грантів або інші адміністративні рішення, які можуть випливати з виконавчих указів влади США.

Це рішення діє до 17:00 3 лютого 2025 року, поки не буде розглянуто запит на тимчасовий заборонний наказ.

Нижче наводимо текст наказу судді в оригіналі.

Також наводимо текст Меморандуму, який оскаржується

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.