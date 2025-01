Решение судьи Лорен Алихан касается блокирования возможности приостановить гранты от США, выплаты по которым уже производятся – текст приказа

Стало известно содержание приказа судьи окружного суда Лорен Алихан о блокировании выполнения меморандума Бюджетного управления Белого дома, выданного во исполнение указа Дональда Трампа.

Приказ судьи Окружного суда США округа Колумбия Лорен Алихан об административной приостановке, которым временно и частично блокируется выполнение указа Президента США Дональда Трампа относительно приостановки на 90 дней финансирования отдельных программ – в частности, иностранных грантов через USAID, будет действовать до 3 февраля 2025 года. Затем она будет рассматривать вопрос более подробно – по сути, иск еще не слушался.

Срочный приказ судьи был издан за несколько часов до того, как должен вступить в силу временный перерыв в финансировании, 28 января.

Приказ касается выплат по уже открытым грантам, но он не блокирует приостановку выдачи новых грантов или другие административные решения, которые могут вытекать из исполнительных приказов Бюджетного управления Белого дома.

Иск подал Национальный совет некоммерческих организаций (National Council of Nonprofits) против Административно-бюджетного управления Исполнительного офиса Президента США (Office of Management and Budget или OMB).

В этом иске говорилось об обжаловании Меморандума от 27 января 2025 года, выданном за подписью исполняющего обязанности директора Административно-бюджетного управления Мэтью Дж. Вета.

Раньше мы публиковали этот Меморандум. Согласно ему, каждое агентство (т.е. и USAID) должно провести комплексный анализ всех своих федеральных программ финансовой помощи, чтобы определить программы, проекты и мероприятия, которые могут касаться любого из указов Президента США. Временно, в пределах, разрешенных действующим законодательством, федеральные агентства должны приостановить все действия, связанные с обязательствами или выплатой федеральной финансовой помощи, а также иную соответствующую деятельность агентств, которая может быть связана с распоряжениями исполнительной власти, включая, но не ограничиваясь, финансирование иностранной помощи, неправительственных организаций, DEI, гендерной идеологии и нового зеленого курса.

«Эта временная пауза даст Администрации время для пересмотра программ агентств и определения наилучшего использования финансирования этих программ в соответствии с законом и приоритетами Президента.

Не позднее 10 февраля 2025 года агентства должны предоставить OMB подробную информацию о любых программах, проектах или мероприятиях, на которые распространяется эта пауза. Каждое агентство должно приостановить:

выдачу новых грантов;

выплату федеральных средств по всем открытым грантам;

и другие соответствующие действия агентства, которые могут быть связаны с распоряжениями, в пределах, разрешенных законом, до тех пор, пока OMB не пересмотрит и не предоставит указания вашему агентству о предоставленной информации», отмечено в Меморандуме.

Кроме того, для каждой федеральной программы финансовой помощи агентства должны: возложить ответственность и надзор на старшее политическое должностное лицо для обеспечения соответствия федеральной финансовой помощи приоритетам Администрации; пересмотреть объявления о федеральной финансовой помощи, ожидающие рассмотрения, чтобы убедиться, что приоритеты Администрации учтены, и, в соответствии с законными полномочиями программы, изменить неопубликованные объявления, отозвать любые уже опубликованные объявления и, насколько это разрешено законом, отменить уже предоставленные гранты, противоречащие приоритетам Администрации, и; обеспечить надлежащий надзор за федеральными программами финансовой помощи и инициировать расследование, если это оправдано, для выявления неэффективных получателей, а также решать выявленные проблемы вплоть до отмены грантов.

Что решила судья

Как указано в приказе судьи Лорен Алихан, Меморандум требует от агентств временно приостановить все действия, связанные с обязательствами или выплатой федеральной финансовой помощи, а также иную соответствующую деятельность агентств, которая может быть связана с распоряжениями исполнительной власти, включая, но не ограничиваясь, финансирование иностранной помощи, неправительственных организаций, DEI, гендерную идеологию и новый зеленый курс.

Это включает федеральную помощь в форме грантов, ссуд, кредитных гарантий и страхования.

Коалиция некоммерческих организаций подала этот иск против OMB и исполняющего обязанности директора, утверждая, что действия OMB нарушают Закон об административных процедурах (APA). Истцы утверждают, что связанные с этим федеральные гранты и финансирование «являются жизненной силой деятельности и программ для многих некоммерческих организаций и даже короткая пауза в финансировании может лишить людей и общества их жизненно важных услуг».

Они утверждают, что действия ответчиков «были своевольны, нарушали Первую поправку к Конституции США и превышали уставные полномочия OMB».

Вместе со своей жалобой истцы требовали издать временный ограничительный приказ, «запрещающий OMB и всем его должностным лицам, сотрудникам и агентам принимать какие-либо меры по внедрению, применению или выполнению Меморандума».

Как указано в приказе судьи, целью временного ограничительного предписания или предварительной судебной меры является сохранение статус-кво при рассмотрении судом дела по существу. Статус-кво — последний неоспоримый статус, предшествовавший незавершенному спору. Чтобы получить временное ограничительное предписание, сторона, подающая заявление, должна продемонстрировать (1) значительную вероятность успеха в рассмотрении дела по существу, (2) что она несет непоправимый ущерб, если судебный запрет не будет исполнен, (3) что судебный запрет существенно не приведет к причинению вреда другим заинтересованным сторонам, и (4) что судебный запрет будет способствовать общественным интересам.

Судья указала, что закон позволяет суду осуществить административную приостановку, если это необходимо «для сохранения статус-кво или прав до завершения рассмотрения дела». Такая приостановка «замораживает судебное разбирательство, пока суд не вынесет решение о запросе стороны об ускоренном оказании помощи».

«Однако, поскольку административная приостановка по этому делу блокирует исполнительные действия — рассуждение, к которому не следует относиться легкомысленно — суд ограничит его продолжительность несколькими днями, которые понадобятся для ускоренного слушания», отметила судья.

Таким образом, административная приостановка судьи не влияет на меморандум OMB в части, касающейся приостановки «выдачи новых видов грантов» и приостановки «других ответных действий агентств, которые могут быть связаны с распоряжениями исполнительной власти».

Соответственно, чтобы сохранить статус-кво, пока суд не вынесет решение о ходатайстве истцов, этим приказом судья постановила осуществить административную остановку по этому делу до 17:00.3 февраля 2025 г. При приостановлении ответчики должны воздерживаться от выполнения Меморандума по вопросу о выплате федеральных средств по всем открытым грантам.

Итак, суд решил осуществить административную приостановку действия Меморандума OMB, но только в части, касающейся выплат по всем открытым грантам.

Однако суд не заблокировал другие части Меморандума, такие как прекращение выдачи новых грантов или другие административные решения, вытекающие из исполнительных указов власти США.

Это решение действует до 17:00 3 февраля 2025 г., пока не будет рассмотрен запрос на временный запретительный приказ.

Ниже приводим текст приказа судьи в подлиннике.

Также приводим текст Меморандума, который обжалуется

Автор: Наталя Мамченко

