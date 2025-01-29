Адміністрація Білого дому попросила федеральні агентства, зокрема, USAID, до 7 лютого заповнити анкету щодо грантових програм

Бюджетне управління Білого дому надіслало федеральним агентствам анкету з проханням відповісти на 14 запитань до кінця наступного тижня для кожної програми, яка має фінансування або заходи, заплановані до 15 березня.

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Адміністрація Президента США Дональда Трампа 28 січня надіслала федеральним агентствам анкету. Зокрема, і федеральному Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).

У цьому опитувальнику, який наводить Politico, агентствам пропонується відповісти на 14 запитань до кінця наступного тижня для кожної програми, яка має фінансування або заходи, заплановані до 15 березня.

Зокрема це стосується програми посилення неурядових організацій – «агентів змін», які долучаються до проведення реформ (Non Governmental Organization Strengthening (NGO).

Нова директива є наслідком виконання початкових дій нового щодо призупинення та аудиту грантової допомоги.

Відповідно до цієї анкети, усі федеральні агентства, які надають фінансову допомогу, повинні до 7 лютого 2025 року заповнити додану електронну таблицю та надіслати її до Бюджетного управління.

Зокрема у ній необхідно вказати, чи має програма будь-які незавершені оголошення про фінансування; чи має ця програма будь-які передбачувані зобов’язання або виплати коштів до 15.03.2025.

Також пропонується вказати, чи має ця програма будь-які законодавчі вимоги, які зобов’язують її здійснити зобов'язання або виплату коштів до 15.03.2025, а також вказати орієнтовну дату наступного зобов’язання або виплати коштів і надати будь-яку додаткову інформацію про діяльність програми чи проекту.

Нагадаємо, 27 січня Бюджетне управління Білого дому надіслало федеральним агентствам, вочевидь і USAID, меморандум, в якому вказало, що кожне агентство має виконати комплексний аналіз усіх своїх федеральних програм фінансової допомоги, щоб визначити програми, проекти та заходи, які можуть стосуватися будь-якого з указів Президента США Дональда Трампа.

У межах, дозволених чинним законодавством, федеральні агентства повинні тимчасово призупинити всі дії, пов’язані із зобов’язаннями або виплатою федеральної фінансової допомоги, а також іншу відповідну діяльність агентств, яка може бути пов’язана з розпорядженнями виконавчої влади, включаючи, але не обмежуючись цим, фінансування іноземної допомоги і неурядових організацій, DEI, гендерної ідеології та зеленого курсу.

Ця тимчасова пауза дасть Адміністрації час для перегляду програм агентств та визначення найкращого використання фінансування цих програм відповідно до закону та пріоритетів Президента США.

Не пізніше 10 лютого 2025 року агентства повинні надати до Бюджетного управління Білого дому детальну інформацію про будь-які програми, проекти чи заходи, на які поширюється ця пауза. Кожне агентство має призупинити:

прийняття рішень про нові гранти;

виплату федеральних коштів за всіма відкритими грантами;

та інші відповідні дії агентства, які можуть бути пов’язані з розпорядженнями, у межах, дозволених законом, доки Бюджетне управління не перегляне та не надасть вказівки агентству.

Бюджетне управління може надавати винятки, дозволяючи федеральним агентствам видавати нові рішення про виплати або вживати інших заходів у кожному конкретному випадку. Наскільки цього вимагає закон, федеральні агентства можуть продовжувати вживати певних адміністративних дій, таких як закриття федеральних виплат, або реєструвати зобов’язання, прямо передбачені законом.

Крім того, для кожної федеральної програми фінансової допомоги агентства повинні:

покласти відповідальність і нагляд на старшу політичну посадову особу для забезпечення відповідності федеральної фінансової допомоги пріоритетам адміністрації;

переглянути оголошення федеральної фінансової допомоги, що очікують на розгляд, щоб переконатися, що пріоритети адміністрації враховані, і, відповідно до законних повноважень програми, змінити неопубліковані оголошення федеральної фінансової допомоги, відкликати будь-які вже опубліковані оголошення та, наскільки це дозволено законом, скасувати вже надані гранти, які суперечать пріоритетам адміністрації,

забезпечити належний нагляд за федеральними програмами фінансової допомоги та ініціювати розслідування, коли це виправдано, для виявлення неефективних одержувачів, а також вирішувати виявлені проблеми, аж до скасування грантів.

Разом з тим, The Washington Post повідомляє, що 28 січня у Бюджетному управлінні Білого дому надали новий документ, в якому заявили, вже схвалили «багато програм для продовження» нормальної роботи, і «будь-яка програма, яка не стосується розпоряджень Президента, не підпадає під дію паузи».

Автор: Наталя Мамченко

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