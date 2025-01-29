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Администрация Белого дома попросила федеральные агентства, в частности, USAID, до 7 февраля заполнить анкету по грантовым программам

08:45, 29 января 2025
Бюджетное управление Белого дома направило федеральным агентствам анкету с просьбой ответить на 14 вопросов до конца следующей недели для каждой программы, имеющей финансирование или мероприятия, запланированные до 15 марта.
Администрация Белого дома попросила федеральные агентства, в частности, USAID, до 7 февраля заполнить анкету по грантовым программам
Источник фото: AdobeStock
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Администрация Президента США Дональда Трампа 28 января направила федеральным агентствам анкету. В частности, и федеральному Агентству США по международному развитию (USAID).

В этом опроснике, который приводит Politico, агентствам предлагается ответить на 14 вопросов до конца следующей недели для каждой программы, имеющей финансирование или мероприятия, запланированные до 15 марта.

В частности, это касается программы усиления неправительственных организаций – «агентов изменений», которые приобщаются к проведению реформ (Non Governmental Organization Strengthening (NGO).

Новая директива является следствием выполнения первоначальных действий по приостановке и аудиту грантовой помощи.

Согласно этой анкете, все федеральные агентства, оказывающие финансовую помощь, должны до 7 февраля 2025 года заполнить приложенную электронную таблицу и отправить ее в Бюджетное управление.

В частности, в ней необходимо указать, имеет ли программа какие-либо незавершенные объявления о финансировании; имеет ли эта программа какие-либо предполагаемые обязательства или выплаты средств до 15.03.2025.

Также предлагается указать, имеет ли эта программа какие-либо законодательные требования, обязывающие ее осуществить обязательство или выплату средств до 15.03.2025, а также указать ориентировочную дату следующего обязательства или выплаты средств и предоставить любые дополнительные сведения о деятельности программы или проекта.

Напомним, 27 января Бюджетное управление Белого дома направило федеральным агентствам, очевидно и USAID, меморандум, в котором указало, что каждое агентство должно выполнить комплексный анализ всех своих федеральных программ финансовой помощи, чтобы определить программы, проекты и мероприятия, которые могут касаться любого из указов Президента США Дональда Трампа.

В пределах, разрешенных действующим законодательством, федеральные агентства должны временно приостановить все действия, связанные с обязательствами или выплатой федеральной финансовой помощи, а также иную соответствующую деятельность агентств, которая может быть связана с распоряжениями исполнительной власти, включая, но не ограничиваясь этим, финансирование иностранной помощи и неправительственных организаций, DEI, гендерной идеологии и зеленого курса.

Эта временная пауза даст Администрации время для пересмотра программ агентств и определения наилучшего использования финансирования этих программ в соответствии с законом и приоритетами Президента США.

Не позднее 10 февраля 2025 года агентства должны предоставить в Бюджетное управление Белого дома подробную информацию о любых программах, проектах или мерах, на которые распространяется эта пауза. Каждое агентство должно приостановить:

  • принятие решений о новых грантах;
  • выплату федеральных средств по всем открытым грантам;
  • и другие соответствующие действия агентства, которые могут быть связаны с распоряжениями, в пределах, разрешенных законом, до тех пор, пока Бюджетное управление не пересмотрит и предоставит указания агентству.

Бюджетное управление может предоставлять исключения, позволяя федеральным агентствам выдавать новые решения о выплатах или принимать другие меры в каждом конкретном случае. Насколько этого требует закон, федеральные агентства могут продолжать предпринимать определенные административные действия, такие как закрытие федеральных выплат, или регистрировать обязательства, прямо предусмотренные законом.

Кроме того, для каждой федеральной программы финансовой помощи агентства должны:

  • возложить ответственность и надзор на старшее политическое должностное лицо для обеспечения соответствия федеральной финансовой помощи приоритетам администрации;
  • пересмотреть объявления федеральной финансовой помощи, ожидающие рассмотрения, чтобы убедиться, что приоритеты администрации учтены, и, в соответствии с законными полномочиями программы, изменить неопубликованные объявления федеральной финансовой помощи, отозвать любые уже опубликованные объявления и, насколько это разрешено законом, отменить уже предоставленные гранты, противоречащие приоритетам администрации,
  • обеспечить надлежащий надзор за федеральными программами финансовой помощи и инициировать расследование, если это оправдано, для выявления неэффективных получателей, а также решать выявленные проблемы вплоть до отмены грантов.

Вместе с тем, The Washington Post сообщает, что 28 января в Бюджетном управлении Белого дома предоставили новый документ, в котором заявили, уже одобрили «многие программы для продолжения» нормальной работы, и «любая программа, не касающаяся распоряжений Президента, не подпадает под действие паузы».

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп

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Администрация Белого дома попросила федеральные агентства, в частности, USAID, до 7 февраля заполнить анкету по грантовым программам

Бюджетное управление Белого дома направило федеральным агентствам анкету с просьбой ответить на 14 вопросов до конца следующей недели для каждой программы, имеющей финансирование или мероприятия, запланированные до 15 марта.

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