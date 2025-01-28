Правительство увеличило срок заключения контракта для военных капелланов

Кандидаты на должности военных капелланов теперь будут иметь шесть месяцев вместо трех для заключения контракта.

Фото: espreso.tv

Кабмин одобрил изменения в Положение о порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности, утвержденного постановлением N859 от 02.08.2022, сообщает Министерство обороны Украины.

Согласно новым правилам:

копии выданных мандатов теперь будут предоставляться не религиозными организациями, а непосредственно Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести;

при освобождении военных капелланов военные формирования будут информировать не только Государственную службу Украины по этнополитике, но и центральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся соответствующие военные формирования;

увеличивается срок с трех до шести месяцев для заключения контракта о прохождении военной службы в должностях Службы военного капелланства со дня выдачи мандата.

«Эти изменения – не просто усовершенствование процедур, а забота о наших военных, ежедневно защищающих Украину. Стремимся устранить лишние препятствия и обеспечить наших защитников любой поддержкой, в том числе и духовной», – отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Принятые изменения направлены на решение вопросов, связанных с несвоевременным заключением контрактов о прохождении военной службы в должностях Службы военного капелланства, а также с неполным информированием органов исполнительной власти. Новые правила будут способствовать надлежащему укомплектованию должностей Службы военного капелланства.

«Военные капелланы работают в самых сложных условиях, помогая нашим защитникам преодолевать стресс, сохранять веру и уверенность в своих силах. Продление срока заключения контрактов создает возможность привлечь к этой важной миссии больше преданных и мотивированных людей», – отметила начальник Управления гуманитарного обеспечения Минобороны Украины майор Диана Копаница.

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