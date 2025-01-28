Уряд збільшив термін укладання контракту для військових капеланів

Кандидати на посади військових капеланів тепер матимуть шість місяців замість трьох для укладання контракту

Фото: espreso.tv

Кабмін ухвалив зміни до Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, затвердженого постановою N859 від 02.08.2022, повідомляє Міністерство оборони України.

Згідно з новими правилами:

копії виданих мандатів тепер будуть надаватися не релігійними організаціями, а безпосередньо Державною службою України з етнополітики та свободи совісті;

при звільнення військових капеланів військові формування інформуватимуть не лише Державну службу України з етнополітики, але й центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають відповідні військові формування;

збільшується термін з трьох до шести місяців для укладання контракту про проходження військової служби на посадах Служби військового капеланства з дня видачі мандата.

«Ці зміни – не просто вдосконалення процедур, а турбота про наших військових, які щодня захищають Україну. Прагнемо усунути зайві перепони та забезпечити наших захисників будь-якою підтримкою, зокрема й духовною», – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Ухвалені зміни спрямовані на вирішення питань, пов’язаних з несвоєчасним укладанням контрактів про проходження військової служби на посадах Служби військового капеланства, а також з неповним інформуванням органів виконавчої влади. Нові правила сприятимуть належному укомплектуванню посад Служби військового капеланства.

«Військові капелани працюють у найскладніших умовах, допомагаючи нашим захисникам долати стрес, зберігати віру та впевненість у своїх силах. Подовження терміну укладання контрактів створює можливість залучити до цієї важливої місії більше відданих і мотивованих людей», – зазначила начальник Управління гуманітарного забезпечення Міноборони України майор Діана Копаниця.

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