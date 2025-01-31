90 млн долларов на программу добродетели чиновников в Украине – кому и на что выделило средства федеральное агентство США USAID

Денежные средства в рамках закупки на 44,73 млн долларов от программы USAID для добродетели чиновников, бенефициаром которой выступил Секретариат Кабмина, а получателями средств, в том числе, общественные организации, разрешили использовать на командировки, материалы для антикоррупционных коммуникационных кампаний, мониторинг медиа, саммиты и семинары по прозрачности, а также покупку кофеварок и ноутбуков.

Фото: фейсбук Pro-Integrity: Содействие добродетели в публичном секторе

Агентство США по международному развитию (USAID) с конца 2023 года запустило в Украине программу сметной стоимостью 90 млн долларов США на проект «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». То есть, добродетели должностных лиц и государственных служащих.

Бенефициаром проекта выступает по документам Секретариат Кабинета Министров Украины.

Реципиентами, то есть получателями средств, согласно данным на сайте Кабмина, выступают:

Секретариат Кабинета Министров Украины

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС), информация о подписании соответствующего Меморандума размещена на сайте КМУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК)

Общественная организация «Технологии прогресса»

Общественная организация «ТОМ 14»

Общественная организация «Центр противодействия коррупции»

Общественный союз «Поддержка деятельности всеукраинской сети добродетели и комплаенса».

Государственная служба финансового мониторинга Украины

Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга»

Фонд государственного имущества Украины

Акционерное общество «Укрзализныця».

Проект был рассчитан на 5 лет – с декабря 2023 по декабрь 2028 года. Исполнителем является DAI Global, LLC.

Как указано в плане закупки, общая предельная сумма средств международной технической помощи (МТП), которая может быть использована на приобретение в рамках реализации проекта товаров, работ и услуг за средства МТП, составляет 44,73 млн долларов США, которые могут быть использованы до декабря 2028 года.

В частности, 14,4 млн долларов могут быть использованы на гранты общественным организациям, аналитическим центрам, академическим учреждениям, а также гранты в натуральной форме для государственных органов на всех уровнях. Гранты предоставляются на конкурсной основе и через механизмы ограниченной конкуренции.

Как сообщал сайт «Время перемен» и другие сайты, где публикуются объявления о грантах, «общий фонд, выделенный для выдачи грантов согласно данному годовому программному заявлению, примерно равен 5 миллионам долларов США и предназначен для дальнейшего развития антикоррупционных реформ». Планировалось в 2024 году отобрать 15 заявок на гранты от USAID и UK FCDO.

Также 20,833 млн долларов США согласно плану закупки было предусмотрено на технические семинары, практикумы, мероприятия, деятельность по обмену опытом, консультационные услуги для правительственных партнеров, в частности:

Консультационные услуги (включая услуги, предоставляемые через субподрядчиков после их определения) правительственным органам на всех уровнях по широкому спектру вопросов борьбы с коррупцией (демократическое управление и подотчетность, инструменты борьбы с коррупцией и реформы, гендерное равенство и социальная инклюзия, развитие потенциала общественных организаций и т.д.)

Материалы для антикоррупционных коммуникационных кампаний (разработка и внедрение)

Мониторинг медиа по освещению эффективных антикоррупционных мер

Общественные мероприятия и саммиты, на которых демонстрируются успешные антикоррупционные практики

Семинары по подотчетности и прозрачности совместно с правительственными партнерами и общественными организациями.

Кроме того, на товары и материалы в натуральной форме указаны государственные органы и общественные организации, а также главные и региональные офисы этой программы могут использовать 8,5 млн долларов, а именно на приобретение:

Компьютеры, ноутбуки, ИКТ-оборудование, мониторы, планшеты, модемы, источники бесперебойного питания, программное обеспечение, фотоаппараты, микрофоны, системы аудио- и видеозаписи, аксессуары и материалы

Офисное оборудование, такое как кондиционеры, сейфы, обогреватели, вентиляторы, пылесосы

Офисная мебель, такие как столы, стулья, диваны и т.д.

Кухонные приборы для офиса, такие как холодильники, кофеварки, плиты, вытяжки и т.д.

Коммуникационное оборудование, в том числе мобильные телефоны и т.д.

Еще на 3 млн долларов участники программы могут:

арендовать офисные и жилые помещения, арендовать офисную мебель, оборудование и оплачивать их обслуживание

организовать командировку сотрудников проекта, международных и национальных консультантов, стажеров и бенефициаров, в частности, платить за их проживание в гостинице, за такси, авиабилеты и различные расходы, связанные с путешествиями

оплачивать рекламу

оплачивать юридические услуги, подписку на новости и т.д.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала планы закупок, подписанные руководителем программы USAID Дэвидом Воном и руководителями ГСА. Из одного из этих планов следует, что стоимость всей программы USAID, где бенефициаром выступает ГСА, составляет 48 млн долларов США, с другой – 23,99 млн долларов. Закупки включают расходы на аренду авто, авиаперевозки, ремонт офисов, питание, кейтеринг, проведение опросов и т.д.

Также «Судебно-юридическая газета» рассказывала, на что ГСА использовало 16,6 млн долларов от правительства США за два года.

Ниже приводим План закупки для проекта «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)».

Автор: Наталя Мамченко

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