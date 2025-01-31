90 млн долларов на программу добродетели чиновников в Украине – кому и на что выделило средства федеральное агентство США USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) с конца 2023 года запустило в Украине программу сметной стоимостью 90 млн долларов США на проект «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». То есть, добродетели должностных лиц и государственных служащих.
Бенефициаром проекта выступает по документам Секретариат Кабинета Министров Украины.
Реципиентами, то есть получателями средств, согласно данным на сайте Кабмина, выступают:
Проект был рассчитан на 5 лет – с декабря 2023 по декабрь 2028 года. Исполнителем является DAI Global, LLC.
Как указано в плане закупки, общая предельная сумма средств международной технической помощи (МТП), которая может быть использована на приобретение в рамках реализации проекта товаров, работ и услуг за средства МТП, составляет 44,73 млн долларов США, которые могут быть использованы до декабря 2028 года.
В частности, 14,4 млн долларов могут быть использованы на гранты общественным организациям, аналитическим центрам, академическим учреждениям, а также гранты в натуральной форме для государственных органов на всех уровнях. Гранты предоставляются на конкурсной основе и через механизмы ограниченной конкуренции.
Как сообщал сайт «Время перемен» и другие сайты, где публикуются объявления о грантах, «общий фонд, выделенный для выдачи грантов согласно данному годовому программному заявлению, примерно равен 5 миллионам долларов США и предназначен для дальнейшего развития антикоррупционных реформ». Планировалось в 2024 году отобрать 15 заявок на гранты от USAID и UK FCDO.
Также 20,833 млн долларов США согласно плану закупки было предусмотрено на технические семинары, практикумы, мероприятия, деятельность по обмену опытом, консультационные услуги для правительственных партнеров, в частности:
Кроме того, на товары и материалы в натуральной форме указаны государственные органы и общественные организации, а также главные и региональные офисы этой программы могут использовать 8,5 млн долларов, а именно на приобретение:
Еще на 3 млн долларов участники программы могут:
Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала планы закупок, подписанные руководителем программы USAID Дэвидом Воном и руководителями ГСА. Из одного из этих планов следует, что стоимость всей программы USAID, где бенефициаром выступает ГСА, составляет 48 млн долларов США, с другой – 23,99 млн долларов. Закупки включают расходы на аренду авто, авиаперевозки, ремонт офисов, питание, кейтеринг, проведение опросов и т.д.
Также «Судебно-юридическая газета» рассказывала, на что ГСА использовало 16,6 млн долларов от правительства США за два года.
Ниже приводим План закупки для проекта «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)».
Автор: Наталя Мамченко
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