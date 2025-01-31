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90 млн долларов на программу добродетели чиновников в Украине – кому и на что выделило средства федеральное агентство США USAID

07:50, 31 января 2025
Денежные средства в рамках закупки на 44,73 млн долларов от программы USAID для добродетели чиновников, бенефициаром которой выступил Секретариат Кабмина, а получателями средств, в том числе, общественные организации, разрешили использовать на командировки, материалы для антикоррупционных коммуникационных кампаний, мониторинг медиа, саммиты и семинары по прозрачности, а также покупку кофеварок и ноутбуков.
90 млн долларов на программу добродетели чиновников в Украине – кому и на что выделило средства федеральное агентство США USAID
Фото: фейсбук Pro-Integrity: Содействие добродетели в публичном секторе
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Агентство США по международному развитию (USAID) с конца 2023 года запустило в Украине программу сметной стоимостью 90 млн долларов США на проект «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)». То есть, добродетели должностных лиц и государственных служащих.

Бенефициаром проекта выступает по документам Секретариат Кабинета Министров Украины.

Реципиентами, то есть получателями средств, согласно данным на сайте Кабмина, выступают:

  • Секретариат Кабинета Министров Украины
  • Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС), информация о подписании соответствующего Меморандума размещена на сайте КМУ
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК)
  • Общественная организация «Технологии прогресса»
  • Общественная организация «ТОМ 14»
  • Общественная организация «Центр противодействия коррупции»
  • Общественный союз «Поддержка деятельности всеукраинской сети добродетели и комплаенса».
  • Государственная служба финансового мониторинга Украины
  • Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга»
  • Фонд государственного имущества Украины
  • Акционерное общество «Укрзализныця».

Проект был рассчитан на 5 лет – с декабря 2023 по декабрь 2028 года. Исполнителем является DAI Global, LLC.

Как указано в плане закупки, общая предельная сумма средств международной технической помощи (МТП), которая может быть использована на приобретение в рамках реализации проекта товаров, работ и услуг за средства МТП, составляет 44,73 млн долларов США, которые могут быть использованы до декабря 2028 года.

В частности, 14,4 млн долларов могут быть использованы на гранты общественным организациям, аналитическим центрам, академическим учреждениям, а также гранты в натуральной форме для государственных органов на всех уровнях. Гранты предоставляются на конкурсной основе и через механизмы ограниченной конкуренции.

Как сообщал сайт «Время перемен» и другие сайты, где публикуются объявления о грантах, «общий фонд, выделенный для выдачи грантов согласно данному годовому программному заявлению, примерно равен 5 миллионам долларов США и предназначен для дальнейшего развития антикоррупционных реформ». Планировалось в 2024 году отобрать 15 заявок на гранты от USAID и UK FCDO.

Также 20,833 млн долларов США согласно плану закупки было предусмотрено на технические семинары, практикумы, мероприятия, деятельность по обмену опытом, консультационные услуги для правительственных партнеров, в частности:

  • Консультационные услуги (включая услуги, предоставляемые через субподрядчиков после их определения) правительственным органам на всех уровнях по широкому спектру вопросов борьбы с коррупцией (демократическое управление и подотчетность, инструменты борьбы с коррупцией и реформы, гендерное равенство и социальная инклюзия, развитие потенциала общественных организаций и т.д.)
  • Материалы для антикоррупционных коммуникационных кампаний (разработка и внедрение)
  • Мониторинг медиа по освещению эффективных антикоррупционных мер
  • Общественные мероприятия и саммиты, на которых демонстрируются успешные антикоррупционные практики
  • Семинары по подотчетности и прозрачности совместно с правительственными партнерами и общественными организациями.

Кроме того, на товары и материалы в натуральной форме указаны государственные органы и общественные организации, а также главные и региональные офисы этой программы могут использовать 8,5 млн долларов, а именно на приобретение:

  • Компьютеры, ноутбуки, ИКТ-оборудование, мониторы, планшеты, модемы, источники бесперебойного питания, программное обеспечение, фотоаппараты, микрофоны, системы аудио- и видеозаписи, аксессуары и материалы
  • Офисное оборудование, такое как кондиционеры, сейфы, обогреватели, вентиляторы, пылесосы
  • Офисная мебель, такие как столы, стулья, диваны и т.д.
  • Кухонные приборы для офиса, такие как холодильники, кофеварки, плиты, вытяжки и т.д.
  • Коммуникационное оборудование, в том числе мобильные телефоны и т.д.

Еще на 3 млн долларов участники программы могут:

  • арендовать офисные и жилые помещения, арендовать офисную мебель, оборудование и оплачивать их обслуживание
  • организовать командировку сотрудников проекта, международных и национальных консультантов, стажеров и бенефициаров, в частности, платить за их проживание в гостинице, за такси, авиабилеты и различные расходы, связанные с путешествиями
  • оплачивать рекламу
  • оплачивать юридические услуги, подписку на новости и т.д.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала планы закупок, подписанные руководителем программы USAID Дэвидом Воном и руководителями ГСА. Из одного из этих планов следует, что стоимость всей программы USAID, где бенефициаром выступает ГСА, составляет 48 млн долларов США, с другой – 23,99 млн долларов. Закупки включают расходы на аренду авто, авиаперевозки, ремонт офисов, питание, кейтеринг, проведение опросов и т.д.

Также «Судебно-юридическая газета» рассказывала, на что ГСА использовало 16,6 млн долларов от правительства США за два года.

Ниже приводим План закупки для проекта «Содействие добродетели в публичном секторе (Pro-Integrity)».

Автор: Наталя Мамченко

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90 млн долларов на программу добродетели чиновников в Украине – кому и на что выделило средства федеральное агентство США USAID

Денежные средства в рамках закупки на 44,73 млн долларов от программы USAID для добродетели чиновников, бенефициаром которой выступил Секретариат Кабмина, а получателями средств, в том числе, общественные организации, разрешили использовать на командировки, материалы для антикоррупционных коммуникационных кампаний, мониторинг медиа, саммиты и семинары по прозрачности, а также покупку кофеварок и ноутбуков.

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