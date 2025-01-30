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Новое Положение о порядке и методике оценки квалификации, показателях соответствия критериям оценки квалификации и способах их установления — решение ВККС

19:08, 30 января 2025
Новое Положение будет распространяться на уже объявленные конкурсы на должность судей апелляционных судов и судей ВАКС.
Новое Положение о порядке и методике оценки квалификации, показателях соответствия критериям оценки квалификации и способах их установления — решение ВККС
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей решением от 22 января 2025 утвердила новое Положение о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления.

Положение будет применяться во время конкурсов на должности судей в апелляционных судах, Высшем антикоррупционном суде и других новых конкурсах и процедурах квалификационной оценки судьи в связи с наложением дисциплинарного взыскания.

До основних новел кваліфікаційного оцінювання, що знайшли своє відображення у Положенні, належить таке:

1. Комісія керується презумпцією відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики.

Відповідно до вказаної презумпції суддя (кандидат на посаду судді) має максимальний бал – 300.

Ця презумпція спростовується в разі встановлення невідповідності або наявності обґрунтованого сумніву в його відповідності хоча б одному з показників. Під час оцінювання враховуватимуться обставини, що вказують на істотність порушення правил та/або норм, зокрема: тяжкість діяння та його наслідки, суб’єктивна сторона поведінки, історичний контекст події, систематичність, давність порушення тощо.

Кількість балів за результатами оцінювання відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики може бути знижена на 15 балів за кожне виявлене порушення (одне суттєве або декілька менш суттєвих) правил та/або норм.

Істотність порушень, виявлених під час оцінювання відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, встановлюється Комісією при закритому обговоренні і визначається шляхом голосування. Кожне зниження балів повинно бути мотивовано в рішенні Комісії.

Суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, якщо остаточна кількість набраних ним балів є меншою 225.

Суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики в разі встановлення невідповідності або наявності обґрунтованого сумніву в його відповідності хоча б одному показнику.

2. Відповідність судді (кандидата на посаду судді) критерію професійної компетентності встановлюватиметься виключно результатами іспиту.

3. Показниками критеріїв особистої та соціальної компетентностей, доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) як складової професіограми судді визначено:

  • рішучість та відповідальність;
  • безперервний розвиток;
  • ефективна комунікація;
  • ефективна взаємодія;
  • стійкість мотивації;
  • емоційна стійкість;
  • незалежність;
  • чесність;
  • неупередженість;
  • сумлінність;
  • непідкупність;
  • дотримання етичних норм і бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті;
  • законність джерел походження майна, відповідність рівня життя судді (кандидата на посаду судді) або членів його сімʼї задекларованим доходам, відповідність способу життя судді (кандидата на посаду судді) його статусу.

Для оцінки відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики Комісією враховуватимуться Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), затверджені Вищою радою правосуддя.

4. Вага критеріїв та показників під час кваліфікаційного оцінювання:

Критерії компетентності:

Професійна компетентність (за показниками, отриманими під час кваліфікаційного іспиту) – 400 балів, з яких:

- Рівень когнітивних здібностей – 60 балів.

- Рівень знань з історії української державності – 40 балів.

- Рівень загальних знань у сфері права – 50 балів.

- Рівень знань зі спеціалізації суду відповідного рівня – 100 балів.

- Рівень здатності практичного застосування знань у сфері права в суді відповідного рівня та спеціалізації – 150 балів.

Особиста компетентність – 50 балів, з яких:

- Рішучість та відповідальність – 25 балів.

- Безперервний розвиток – 25 балів.

Соціальна компетентність – 50 балів, з яких:

- Ефективна комунікація – 12,5 бала.

- Ефективна взаємодія – 12,5 бала.

- Стійкість мотивації – 12,5 бала.

- Емоційна стійкість – 12,5 бала.

Критерії доброчесності та професійної етики – 300 балів.

Доопрацювання та затвердження Комісією детальних методик щодо виставлення балів суддям та кандидатам на посаду судді під час кваліфікаційного оцінювання передбачено Заходами з виконання Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки.

5. Оцінювання критеріїв (показників) особистої та соціальної компетентності на етапі «Дослідження досьє та проведення співбесіди» здійснюється Комісією у складі палати або колегії шляхом обчислення середнього арифметичного бала.

У разі проведення оцінювання критеріїв (показників) особистої та соціальної компетентності на етапі «Дослідження досьє та проведення співбесіди» Комісією у складі палати обчислення середнього арифметичного бала здійснюється на підставі оцінок членів палати, які брали участь у співбесіді під час кваліфікаційного оцінювання, без урахування однієї найвищої та однієї найнижчої оцінки.

6. Суддя (кандидат на посаду судді) вважається таким, що відповідає критеріям кваліфікаційного оцінювання, у разі набрання не менше 75 відсотків від суми максимально можливих балів за кожен критерій кваліфікаційного оцінювання.

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ВККС Высшая квалификационная комиссия судей Украины

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