В Одесской области мужчина отказался от мобилизации из-за религиозных убеждений, но не смог вспомнить «Отче наш» — что решил суд

Также из десяти христианских заповедей верующий вспомнил только две: «Не укради» и «Не убей».

В Одесской области военнообязанный отказался проходить военную службу из-за своих религиозных убеждений. Мужчину привлекли к уголовной ответственности. Приговор по делу №503/1157/24 вынес Кодымский райсуд Одесской области.

В материалах дела указывается, что 20 февраля 2024 года фигурант в помещении ТЦК и СП отказался получать повестку, согласно которой должен был на следующий день прибыть для отправки в воинскую часть.

Свое решение мужчина объяснил тем, что является православным и считает грехом воевать. Других аргументов для отказа от мобилизации у фигуранта не было. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению службы.

В суде военнообязанный пытался оправдать свой поступок религиозными убеждениями, однако во время допроса выяснилось, что он не может полностью прочесть молитву «Отче наш» и не знает других молитв.

Также из десяти христианских заповедей верующий вспомнил только две: «Не укради» и «Не убей».

К тому же мужчина, утверждавший, что регулярно посещает богослужения в местной церкви, не смог назвать ни одного священника, несущего в этом храме службу.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Пока приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня его оглашения решение суда можно обжаловать, обратившись в Одесский апелляционный суд. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться в следственном изоляторе.

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