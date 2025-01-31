В налоговой разъяснили вопросы перехода на единый счет и его использование

Плательщик имеет право сообщить об использовании или об отказе от использования единого счета один раз в течение календарного года — ГНС.

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Главное управление ГНС в г. Киеве разъяснило вопрос перехода на единый счет и его использование.

В ведомстве напомнили, что 1 января 2021 года начал функционирование единый счет для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогам и сборам, единому взносу и другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на ГНС ​​(далее – единый счет).

Единый счет – это счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины на имя ГНС, который может использоваться налогоплательщиками для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогам и сборам, единому взносу и другим платежам, контроль за взиманием которых возложен в налоговый орган.

Единый счет не может использоваться плательщиком для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогу на добавленную стоимость, акцизного налога по реализации горючего и спирта этилового, а также для уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями.

Порядок функционирования единого счета и выполнения норм статьи 35 1 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) центральными органами исполнительной власти утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2020 г. № 321.

Плательщик имеет право сообщить об использовании или об отказе от использования единого счета один раз в течение календарного года. Уведомление об использовании или об отказе от использования единого счета подается плательщиком в электронной форме через электронный кабинет в порядке, установленном статьей 42 1 НКУ.

Для того чтобы перейти на единый счет, необходимо осуществить следующие три шага:

через Электронный кабинет представить «Сообщение об использовании единого счета» по форме J/F1307001. получить квитанцию ​​о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет. предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей (одного или нескольких).

Информация о реквизитах единого счета доступна плательщику в электронном кабинете в день его включения в реестр плательщиков, использующих единый счет.

Использование единого счета плательщиком начинается не позднее рабочего дня, следующего за днем ​​предоставления им уведомления об использовании единого счета.

В случае отказа плательщика от использования единого счета, такое использование прекращается начиная с 1 января следующего календарного года на основании сообщения об отказе от использования единого счета.

Если у плательщика нет желания использовать единый счет, то он продолжает осуществлять уплату платежей и единого взноса по обычной системе, то есть непосредственно на бюджетные/небюджетные счета.

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