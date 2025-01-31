В Киеве патрульные с помощью штрафов напомнили водителям правила остановки возле переходов

С нарушителями провели профилактические беседы и составили на них административные материалы.

В Киеве Патрульная полиция напомнила водителям о правилах дорожного движения, в частности, как осуществляется остановка автомобилей возле пешеходных переходов.

«Обнаруживаем транспортные средства, водители которых останавливают автомобили с нарушениями ПДД, в частности, ближе 10-ти метров от пешеходных переходов», - отметили там.

Следовательно, патрульные провели с нарушителями профилактические беседы и составили на них соответствующие административные материалы.

Согласно п. 15.9г ПДД Украины, остановка транспортных средств запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставление преимущества в движении.

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