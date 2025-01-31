У Києві патрульні за допомогою штрафів нагадали водіям правила зупинки біля переходів

З порушниками провели профілактичні бесіди та склали на них адміністративні матеріали.

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У Києві Патрульна поліція нагадала водіям про правила дорожнього руху, зокрема, як здійснюється зупинка автомобілів біля пішохідних переходів.

«Виявляємо транспортні засоби, водії яких зупиняють автівки з порушеннями ПДР, зокрема, ближче 10-ти метрів від пішохідних переходів», - зазначили там.

Відтак, патрульні проведли з порушниками профілактичні бесіди та склали на них відповідні адміністративні матеріали.

Згідно з п. 15.9г ПДР України, зупинка транспортних засобів забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох сторін, крім випадків надання переваги в русі.

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