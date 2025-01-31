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На Львівщині судитимуть експоліцейського за організацію схеми виїзду чоловіків за кордон

07:18, 31 січня 2025
Пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону коштував 18 000 доларів.
На Львівщині судитимуть експоліцейського за організацію схеми виїзду чоловіків за кордон
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На Львівщині правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до суду стосовно експоліцейського Управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції та місцевого мешканця.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, поліцейський та львів’янин налагодили схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

За 18 000 доларів США чоловіки обіцяли надати пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України.

«Мова йде про оформлення військовозобов’язаного підмінним водієм рейсового автобусу. 

Однією із гарантій успішного перетину кордону була оплата частинами», - заявили у прокуратурі.

Частину обумовленої суми військовозобов’язаний сплачував у якості авансу, іншу частину – вже після перетину держкордону.  

Львів’янина було затримано під час отримання 10 000 доларів США.

Наразі інший фігурант вже звільнений із правоохоронного відомства.

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прокуратура

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