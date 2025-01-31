Пенсійний фонд зазначив, що в дохід для обчислення пенсії враховуються суми виплат, з яких було фактично нараховано та сплачено страхові внески.

Фото: tsn.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи буде враховано в заробіток для обчислення пенсії виплачену матеріальну допомогу на оздоровлення.

«Так, буде враховано», - заявили у ПФ.

Згідно із статтею 41 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії враховуються суми виплат, отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом (01.01.2004), з яких було фактично нараховано (обчислено) та сплачено страхові внески.

У ПФ наголосили, що суми виплат враховуються в межах встановленого законодавством максимального розміру заробітної плати, з якої сплачуються внески:

20 мінімальних заробітних плат. Станом на 2025 рік ця величина становить 160 000 грн (20 x 8 000 грн).

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