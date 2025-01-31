На Харківщині люди знайшли у полі між населеними пунктами авіаційну бомбу

Авіабомба дивом не здетонувала, кажуть у ДСНС.

Сапери знешкодили російську авіаційну бомбу ФАБ-500 у Харківській області. Як розповіли у ДСНС України, її випадково побачили люди у полі між населеними пунктами Старосалтівської громади. Про вибухонебезпечний предмет відразу повідомили рятувальників і виявилося, що авіабомба дивом не здетонувала.

Піротехніки ДСНС вилучили та транспортували її для подальшого знешкодження.

«Складність полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, тому вона могла у будь-який момент вибухнути», - пояснили у Службі.

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