На Харьковщине люди нашли в поле между населенными пунктами авиационную бомбу

Авиабомба чудом не сдетонировала, говорят в ГСЧС.

Саперы обезвредили российскую авиационную бомбу ФАБ-500 в Харьковской области. Как рассказали в ГСЧС Украины, ее случайно увидели люди в поле между населенными пунктами Старосалтовской общины. О взрывоопасном предмете сразу сообщили спасателям и оказалось, что авиабомба чудом не сдетонировала.

Пиротехники ГСЧС изъяли и транспортировали ее для дальнейшего обезвреживания.

«Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был подрывник, поэтому она могла в любой момент взорваться», – пояснили в Службе.

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