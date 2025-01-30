Швеция объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о крупнейшем пакете помощи Украины.
Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).
Йонсон заявил, что это крупнейший пакет помощи с момента начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, передает издание DN.se.
Минобороны Швеции указывает, что пакет помощи также усугубит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд. шведских крон на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.
Он также предусматривает удвоение 16 подаренных Украине боевых катеров типа CB 90 и противотанкового вооружения, а также инвестиции в поддержку украинской оборонной промышленности.
В ведомстве отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине, таким образом, общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов).
В целом, пакет помощи состоит из восьми компонентов, крупнейшим из которых являются различные закупки новейшего оборудования, преимущественно шведской и других европейских оборонных отраслей, для передачи Украине.
Пакет общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов) включает следующие компоненты:
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