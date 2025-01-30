Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Швеция объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи

17:53, 30 января 2025
Швеция посылает Украине рекордную помощь в 13,5 млрд шведских крон.
Швеция объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о крупнейшем пакете помощи Украины.

Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).

Йонсон заявил, что это крупнейший пакет помощи с момента начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, передает издание DN.se.

Минобороны Швеции указывает, что пакет помощи также усугубит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд. шведских крон на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.

Он также предусматривает удвоение 16 подаренных Украине боевых катеров типа CB 90 и противотанкового вооружения, а также инвестиции в поддержку украинской оборонной промышленности.

В ведомстве отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине, таким образом, общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов).

В целом, пакет помощи состоит из восьми компонентов, крупнейшим из которых являются различные закупки новейшего оборудования, преимущественно шведской и других европейских оборонных отраслей, для передачи Украине.

Пакет общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов) включает следующие компоненты:

  • закупки для безвозмездной передачи на сумму около 5,9 млрд шведских крон;
  • финансовые пожертвования на сумму около 2,8 млрд. шведских крон;
  • пожертвование оборудования от Вооруженных сил Швеции с соответствующими закупками на замену на сумму около 3,3 миллиарда шведских крон (146 грузовиков; 16 катеров CB 90; 23 станции вооружения для военно-морского использования; 1 миллион 12,7 мм боеприпасов; 150 TOW;200 противотанковых снарядов, включая учебное оборудование;
  • услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) стоимостью около 180 миллионов шведских крон;
  • обучение стоимостью 650 миллионов шведских крон (финансы для поддержки подготовки Вооруженных сил для ряда разнообразных учебных инициатив в течение 2025 года, например Interflex, которая проводит базовую подготовку украинских военных);
  • решение о поставках стоимостью 400 миллионов шведских крон (включает различные виды мер по техническому обслуживанию уже предоставленного шведского оборудования).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Швеция военная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стало известно, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию USAID – отчеты

За 2 года ГСА Украины использовала 16,6 млн долларов из донорской программы федерального Агентства США USAID – на что пошли средства, и при чем здесь реформа юридического образования.

Скифы, готы, казачество, Степан Бандера, Леонид Кравчук, Евромайдан и создание «Дії» – что должны знать судьи и кандидаты на должности судей перед тестированием по истории украинской государственности

ВККС утвердила программу экзамена по истории украинской государственности для действующих и будущих судей, напоминающую школьные и университетские программы.

USAID предусмотрело программу на 23,99 млн долларов США для Судебной администрации Украины, в том числе на питание, аренду авто, гостиниц и печать нагрудных табличек, документы

Кейтеринги, аренда авто, гостиничных номеров, авиаперевозки, оформление виз, печать нагрудных табличек: общая сумма предусмотренных расходов для Государственной судебной администрации Украины от программы Агентства США по международному развитию (USAID) составляет почти 24 млн. долларов США, из которых ГСА за 2 года использовала 16,6 млн долларов.

Комитет по нацбезопасности зарегистрировал законопроект о переносе срока прохождения ВЛК ограниченно годными

Член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко сообщил о регистрации законопроекта, согласно которому граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности.

Судьи пожаловались на хамское поведение и угрозы от участников судебных процессов – Высший совет правосудия просят отреагировать

Нецензурная брань и угрозы в адрес судей и работников аппарата суда заставили судей обратиться в Совет правосудия.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді