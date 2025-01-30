Швеция объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи

Швеция посылает Украине рекордную помощь в 13,5 млрд шведских крон.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о крупнейшем пакете помощи Украины.

Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).

Йонсон заявил, что это крупнейший пакет помощи с момента начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, передает издание DN.se.

Минобороны Швеции указывает, что пакет помощи также усугубит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд. шведских крон на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.

Он также предусматривает удвоение 16 подаренных Украине боевых катеров типа CB 90 и противотанкового вооружения, а также инвестиции в поддержку украинской оборонной промышленности.

В ведомстве отметили, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине, таким образом, общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составляет около 61,9 млрд шведских крон (более 5,6 млрд долларов).

В целом, пакет помощи состоит из восьми компонентов, крупнейшим из которых являются различные закупки новейшего оборудования, преимущественно шведской и других европейских оборонных отраслей, для передачи Украине.

Пакет общей стоимостью 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов) включает следующие компоненты:

закупки для безвозмездной передачи на сумму около 5,9 млрд шведских крон;

финансовые пожертвования на сумму около 2,8 млрд. шведских крон;

пожертвование оборудования от Вооруженных сил Швеции с соответствующими закупками на замену на сумму около 3,3 миллиарда шведских крон (146 грузовиков; 16 катеров CB 90; 23 станции вооружения для военно-морского использования; 1 миллион 12,7 мм боеприпасов; 150 TOW;200 противотанковых снарядов, включая учебное оборудование;

услуги через Шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) стоимостью около 180 миллионов шведских крон;

обучение стоимостью 650 миллионов шведских крон (финансы для поддержки подготовки Вооруженных сил для ряда разнообразных учебных инициатив в течение 2025 года, например Interflex, которая проводит базовую подготовку украинских военных);

решение о поставках стоимостью 400 миллионов шведских крон (включает различные виды мер по техническому обслуживанию уже предоставленного шведского оборудования).

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