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Швеція оголосила про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги

17:53, 30 січня 2025
Швеція надсилає Україні рекордну допомогу у 13,5 млрд шведських крон.
Швеція оголосила про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги
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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про найбільший пакет допомоги України.

Його вартість становить 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів).

Йонсон заявив, що це – найбільший пакет допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року, передає видання DN.se

Міноборони Швеції вказує, що пакет допомоги також посилить потенціал України у сфері далекобійності. Швеція має намір виділити близько 1 млрд шведських крон на те, щоб Україна могла виробляти ракети та безпілотники великої дальності.

Він також передбачає подвоєння попередніх 16 подарованих Україні бойових катерів типу CB 90 та протитанкового озброєння, а також інвестиції на підтримку української оборонної промисловості.

У відомстві зазначили, що це вже 18-й пакет військової допомоги Україні, таким чином загальна сума наданих пакетів від початку повномасштабного вторгнення Росії складає близько 61,9 млрд шведських крон (понад 5,6 млрд доларів).

Загалом пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Україні.

Пакет загальною вартістю 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів) включає такі компоненти:

  • закупівлі для безоплатної передачі на суму близько 5,9 млрд шведських крон;
  • фінансові пожертви на суму близько 2,8 млрд шведських крон;
  • пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції з відповідними закупівлями на заміну на суму близько 3,3 мільярда шведських крон (146 вантажівок; 16 катерів CB 90; 23 станції озброєння для військово-морського використання; 1 мільйон 12,7-мм боєприпасів; 1500 протитанкових ракет TOW; 200 протитанкових снарядів, включаючи навчальне обладнання; піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження; засоби індивідуального захисту від РХБЯ-загроз);
  • послуги через Шведське агентство оборонних досліджень (FOI) і Шведський університет оборони (FHS) вартістю близько 180 мільйонів шведських крон;
  • навчання вартістю 650 мільйонів шведських крон (фінанси для підтримки підготовки Збройних сил для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, напр. Interflex, яка проводить базову підготовку українських військових);
  • рішення про постачання вартістю 400 мільйонів шведських крон (включає різні види заходів з технічного обслуговування вже наданого шведського обладнання).

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Україна Швеція військова допомога

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