Швеція оголосила про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про найбільший пакет допомоги України.
Його вартість становить 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів).
Йонсон заявив, що це – найбільший пакет допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року, передає видання DN.se
Міноборони Швеції вказує, що пакет допомоги також посилить потенціал України у сфері далекобійності. Швеція має намір виділити близько 1 млрд шведських крон на те, щоб Україна могла виробляти ракети та безпілотники великої дальності.
Він також передбачає подвоєння попередніх 16 подарованих Україні бойових катерів типу CB 90 та протитанкового озброєння, а також інвестиції на підтримку української оборонної промисловості.
У відомстві зазначили, що це вже 18-й пакет військової допомоги Україні, таким чином загальна сума наданих пакетів від початку повномасштабного вторгнення Росії складає близько 61,9 млрд шведських крон (понад 5,6 млрд доларів).
Загалом пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Україні.
Пакет загальною вартістю 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів) включає такі компоненти:
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