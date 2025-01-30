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На Львівщині судитимуть колишнього держреєстратора за незаконну реєстрацію права власності на будинок

23:48, 30 січня 2025
Для реєстрації права власності на будинок фігурант вніс несанкціоновані зміни до Держреєстру речових прав на нерухоме майно без достатніх правових підстав.
На Львівщині судитимуть колишнього держреєстратора за незаконну реєстрацію права власності на будинок
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На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього державного реєстратора однієї з сільських рад області, який у 2017 році, перебуваючи на посаді держреєстратора, здійснив незаконну реєстрацію права власності на нерухомість за фізичною особою.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, мова йде про житловий будинок загальною площею майже 300 кв. м, який знаходиться у Пустомитах.

Для реєстрації фігурант вніс несанкціоновані зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без достатніх правових підстав. Зокрема, був відсутній, а також не витребуваний для цього документ, що посвідчує право власності чи розпорядження таким майном. Відтак, згідно чинного законодавства, він повинен був зупинити розгляд заяви. Окрім цього, заяву на реєстрацію він отримав не від «майбутнього власника», а від іншої особи, яка не мала підстав її подавати. Щодо останньої відкрите кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Як наслідок, через неправомірні дії обвинуваченого з власності фізичної особи неправомірно вибула нерухомість.

Обвинуваченому інкримінують несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї та зловживання повноваженнями особою, які надає публічні послуги (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2  КК України).

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прокуратура

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