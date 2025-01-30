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Во Львовской области будут судить бывшего госрегистратора за незаконную регистрацию права собственности на дом

23:48, 30 января 2025
Для регистрации права собственности на дом фигурант внес несанкционированные изменения в Госреестр прав на недвижимое имущество без достаточных правовых оснований.
Во Львовской области будут судить бывшего госрегистратора за незаконную регистрацию права собственности на дом
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На Львовщине правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего государственного регистратора одного из сельских советов области, который в 2017 году, будучи госрегистратором, осуществил незаконную регистрацию права собственности на недвижимость за физическим лицом.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, речь идет о жилом доме общей площадью около 300 кв. м, который находится в городе Пустомыты.

Для регистрации фигурант внес несанкционированные изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество без достаточных правовых оснований. В частности, отсутствовал, а также не истребованный для этого документ, удостоверяющий право собственности или распоряжение таким имуществом. Следовательно, согласно действующему законодательству, он должен был остановить рассмотрение заявления. Кроме этого, заявление на регистрацию он получил не от «будущего владельца», а от другого лица, не имеющего оснований его подавать. Относительно последнего открыто уголовное производство, идет досудебное расследование.

Как следствие, из-за неправомерных действий обвиняемого из собственности физического лица неправомерно выбыла недвижимость.

Обвиняемому инкриминируют несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней и злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

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прокуратура

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