В Киеве будут объявлять минуту молчания в транспорте и через систему оповещения

В столице утвердили перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.

Источник фото: КГВА

Киевский городской совет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. Об этом сообщили в КГГА.

О начале минуты молчания будут объявлять в общественном транспорте, а также через звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости, на рекламных носителях и через мобильное приложение «Киев Цифровой». Кроме того, учреждениям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий.

При объявлении воздушной тревоги приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности.

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