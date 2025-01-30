Счетная палата регламентировала процесс предоставления выводов по законопроектам, касающимся ее работы

Принятый Порядок регламентирует механизмы проработки законодательного акта, предоставление предложений и замечаний к нему, подготовку проекта заключения по законопроекту и его рассмотрению.

Счетная палата сообщила, что утвердила Порядок подготовки и предоставления обязательных к рассмотрению заключения по проектам законодательных актов, касающихся вопросов статуса, независимости, организации, полномочий и порядка деятельности палаты и других вопросов, связанных с ее функционированием.

В соответствии с нормами Закона Украины «О Счетной палате», который в полной мере вступил в силу 1 января 2025 года, институция будет давать выводы относительно законопроектов, касающихся статуса, независимости, организации, полномочий и порядка деятельности Счетной палаты и других вопросов, связанных с ее функционированием.

Речь идет о законопроектах, зарегистрированных в Аппарате Верховной Рады Украины и готовящихся к рассмотрению парламентом в первом чтении. Заключение Счетной палаты предоставляется ответственному за законопроект Комитету ВРУ и непосредственно инициатору законопроекта, а также председателю ВРУ и Комитету по ВРУ по вопросам бюджета. Наличие такого заключения при рассмотрении законопроекта в первом чтении обязательно.

Итак, принятый Порядок регламентирует механизмы проработки такого законодательного акта, предоставление предложений и замечаний к нему, подготовку проекта заключения по законопроекту и его рассмотрению.

В частности, законопроекты, требующие заключения Счетной палаты, могут поступать в институт официально. В то же время, ответственный департамент на постоянной основе исследует сайт ВРУ на предмет новых проектов и в случае обнаружения информирует об этом председателя и членов Счетной палаты, руководителя аппарата и, при необходимости, структурные подразделения Счетной палаты.

В течение семи дней после получения или выявления такого документа должно быть подготовлено заключение к нему, если председатель Счетной палаты не устанавливает иных сроков. В случае необходимости предоставления заключения безотлагательно, изменения в процедуре подготовки проекта такого заключения определяются председателем Счетной палаты в отдельности.

Подготовка проектов выводов возложена на Департамент правового обеспечения Счетной палаты, а члены Счетной палаты могут давать свои предложения и замечания по законопроектам. Также Департамент правового обеспечения может привлекать к разработке законопроектов и формированию позиции по ним структурные подразделения аппарата Счетной палаты как соисполнителей.

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