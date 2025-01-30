Практика судов
  1. В Украине

Счетная палата регламентировала процесс предоставления выводов по законопроектам, касающимся ее работы

17:29, 30 января 2025
Принятый Порядок регламентирует механизмы проработки законодательного акта, предоставление предложений и замечаний к нему, подготовку проекта заключения по законопроекту и его рассмотрению.
Счетная палата регламентировала процесс предоставления выводов по законопроектам, касающимся ее работы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата сообщила, что утвердила Порядок подготовки и предоставления обязательных к рассмотрению заключения по проектам законодательных актов, касающихся вопросов статуса, независимости, организации, полномочий и порядка деятельности палаты и других вопросов, связанных с ее функционированием.

В соответствии с нормами Закона Украины «О Счетной палате», который в полной мере вступил в силу 1 января 2025 года, институция будет давать выводы относительно законопроектов, касающихся статуса, независимости, организации, полномочий и порядка деятельности Счетной палаты и других вопросов, связанных с ее функционированием.

Речь идет о законопроектах, зарегистрированных в Аппарате Верховной Рады Украины и готовящихся к рассмотрению парламентом в первом чтении. Заключение Счетной палаты предоставляется ответственному за законопроект Комитету ВРУ и непосредственно инициатору законопроекта, а также председателю ВРУ и Комитету по ВРУ по вопросам бюджета. Наличие такого заключения при рассмотрении законопроекта в первом чтении обязательно.

Итак, принятый Порядок регламентирует механизмы проработки такого законодательного акта, предоставление предложений и замечаний к нему, подготовку проекта заключения по законопроекту и его рассмотрению.

В частности, законопроекты, требующие заключения Счетной палаты, могут поступать в институт официально. В то же время, ответственный департамент на постоянной основе исследует сайт ВРУ на предмет новых проектов и в случае обнаружения информирует об этом председателя и членов Счетной палаты, руководителя аппарата и, при необходимости, структурные подразделения Счетной палаты.

В течение семи дней после получения или выявления такого документа должно быть подготовлено заключение к нему, если председатель Счетной палаты не устанавливает иных сроков. В случае необходимости предоставления заключения безотлагательно, изменения в процедуре подготовки проекта такого заключения определяются председателем Счетной палаты в отдельности.

Подготовка проектов выводов возложена на Департамент правового обеспечения Счетной палаты, а члены Счетной палаты могут давать свои предложения и замечания по законопроектам. Также Департамент правового обеспечения может привлекать к разработке законопроектов и формированию позиции по ним структурные подразделения аппарата Счетной палаты как соисполнителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стало известно, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию USAID – отчеты

За 2 года ГСА Украины использовала 16,6 млн долларов из донорской программы федерального Агентства США USAID – на что пошли средства, и при чем здесь реформа юридического образования.

Скифы, готы, казачество, Степан Бандера, Леонид Кравчук, Евромайдан и создание «Дії» – что должны знать судьи и кандидаты на должности судей перед тестированием по истории украинской государственности

ВККС утвердила программу экзамена по истории украинской государственности для действующих и будущих судей, напоминающую школьные и университетские программы.

USAID предусмотрело программу на 23,99 млн долларов США для Судебной администрации Украины, в том числе на питание, аренду авто, гостиниц и печать нагрудных табличек, документы

Кейтеринги, аренда авто, гостиничных номеров, авиаперевозки, оформление виз, печать нагрудных табличек: общая сумма предусмотренных расходов для Государственной судебной администрации Украины от программы Агентства США по международному развитию (USAID) составляет почти 24 млн. долларов США, из которых ГСА за 2 года использовала 16,6 млн долларов.

Комитет по нацбезопасности зарегистрировал законопроект о переносе срока прохождения ВЛК ограниченно годными

Член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко сообщил о регистрации законопроекта, согласно которому граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности.

Судьи пожаловались на хамское поведение и угрозы от участников судебных процессов – Высший совет правосудия просят отреагировать

Нецензурная брань и угрозы в адрес судей и работников аппарата суда заставили судей обратиться в Совет правосудия.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді