Рахункова палата регламентувала процес надання висновків щодо законопроектів, які стосуються її роботи

Ухвалений Порядок регламентує механізми опрацювання законодавчого акта, надання пропозицій та зауважень до нього, підготовку проекту висновку щодо законопроекту та його розгляду.

Рахункова палата повідомила, що затвердила Порядок підготовки та надання обов’язкових до розгляду висновків щодо проектів законодавчих актів, що стосуються питань статусу, незалежності, організації, повноважень і порядку діяльності палати та інших питань, пов’язаних з її функціонуванням.

Відповідно до норм Закону України «Про Рахункову палату», який повною мірою набрав чинності 1 січня 2025 року, інституція надаватиме висновки щодо законопроєктів, що стосуються статусу, незалежності, організації, повноважень і порядку діяльності Рахункової палати та інших питань, пов’язаних з її функціонуванням.

Мова йде про законопроекти, які зареєстровані в Апараті Верховної Ради України та готуються до розгляду парламентом у першому читанні. Висновок Рахункової палати надається відповідальному за законопроект Комітету ВРУ та безпосередньо ініціатору законопроекту, а також до відома голові ВРУ та Комітету з ВРУ з питань бюджету. Наявність такого висновку під час розгляду законопроекту у першому читанні обовʼязкова.

Отже, ухвалений Порядок регламентує механізми опрацювання такого законодавчого акта, надання пропозицій та зауважень до нього, підготовку проекту висновку щодо законопроекту та його розгляду.

Зокрема, законопроекти, що потребують висновку Рахункової палати, можуть надходити до інституції офіційно. Водночас відповідальний департамент на постійній основі досліджує сайт ВРУ на предмет нових проектів та у разі виявлення інформує про це голову та членів Рахункової палати, керівника апарату та, за необхідності, структурні підрозділи Рахункової палати.

Упродовж семи днів після отримання чи виявлення такого документа має бути підготовлений висновок щодо нього, якщо голова Рахункової палати не встановлює інших термінів. У разі необхідності надання висновку невідкладно, зміни у процедурі підготовки проекту такого висновку визначаються головою Рахункової палати окремо.

Підготовка проектів висновків покладена на Департамент правового забезпечення Рахункової палати, а члени Рахункової палати можуть надавати свої пропозиції та зауваження щодо законопроектів. Також, Департамент правового забезпечення може залучати до опрацювання законопроектів та формування позиції щодо них структурні підрозділи апарату Рахункової палати як співвиконавців.

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