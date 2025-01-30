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У Києві оголошуватимуть хвилину мовчання у транспорті та через систему оповіщення

23:30, 30 січня 2025
У столиці затвердили перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.
У Києві оголошуватимуть хвилину мовчання у транспорті та через систему оповіщення
Джерело фото: КМВА
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Київська міська рада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомили у КМДА.

Про початок хвилини мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, а також через звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, на рекламних носіях і через мобільний застосунок «Київ Цифровий». Крім того, установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів.

У разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку.

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Київ

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