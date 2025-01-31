Пенсионный фонд отметил, что в доход для исчисления пенсии учитываются суммы выплат, по которым были фактически начислены и уплачены страховые взносы.

Фото: tsn.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, будет ли учтена в заработок для исчисления пенсии выплаченная материальная помощь на оздоровление.

«Да, будет учтено», – заявили в ПФ.

Согласно статье 41 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в заработную плату (доход) для исчисления пенсии учитываются суммы выплат, получаемых застрахованным лицом после вступления в силу настоящего Закона (01.01.2004), из которых были фактически начислены (вычислены) и уплачены страховые взносы.

В ПФ подчеркнули, что суммы выплат учитываются в пределах установленного законодательством максимального размера заработной платы, с которой уплачиваются взносы:

20 минимальных заработных плат. По состоянию на 2025 год, эта величина составляет 160 000 грн (20 x 8 000 грн).

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