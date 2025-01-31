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Во Львовской области будут судить экс-полицейского за организацию схемы выезда мужчин за границу

07:18, 31 января 2025
Пакет документов для беспрепятственного пересечения государственной границы стоил в 18 000 долларов.
Во Львовской области будут судить экс-полицейского за организацию схемы выезда мужчин за границу
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Во Львовской области правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительные акты в суд в отношении экс-полицейского Управления патрульной полиции во Львовской области Департамента патрульной полиции и местного жителя.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, полицейский и львовянин наладили схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу.

За 18 000 долларов США мужчины обещали предоставить пакет документов для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

«Речь идет об оформлении военнообязанного подменным водителем рейсового автобуса.

Одной из гарантий успешного пересечения границы была оплата по частям», - заявили в прокуратуре.

Часть оговоренной суммы военнообязанный платил в качестве аванса, остальную часть – уже после пересечения госграницы.

Львовянин был задержан при получении 10 000 долларов США.

В настоящее время другой фигурант уже уволен из правоохранительного ведомства.

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прокуратура

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