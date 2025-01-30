На Одещині чоловік відмовився від мобілізації через релігійну переконання, але не зміг згадати «Отче наш» — що вирішив суд

Також із десятьох християнських заповідей вірянин пригадав лише дві: «Не вкради» та «Не вбий».

На Одещині військовозобов'язаний відмовився проходити військову службу через свої релігійні переконання. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності. Вирок у справі №503/1157/24 виніс Кодимський районний суд Одеської області.

У матеріалах справи вказується, що 20 лютого 2024 року фігурант у приміщенні ТЦК та СП відмовився отримувати повістку, згідно з якою мав наступного дня прибути для відправки до військової частини.

Своє рішення чоловік пояснив тим, що є православним і вважає гріхом воювати. Інших аргументів для відмови від мобілізації у фігуранта не було. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до проходження служби.

У суді військовозобов'язаний намагався виправдати свій вчинок релігійними переконаннями, однак під час допиту з'ясувалося, що він не може повністю прочитати молитву «Отче наш» і не знає інших молитов.

Також із десятьох християнських заповідей вірянин пригадав лише дві: «Не вкради» та «Не вбий».

До того ж чоловік, який стверджував, що регулярно відвідує богослужіння в місцевій церкві, не зміг назвати жодного священника, який несе в цьому храмі службу.

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня його проголошення рішення суду можна оскаржити, звернувшись до Одеського апеляційного суду. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме у слідчому ізоляторі.

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