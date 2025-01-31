90 млн доларів на програму доброчесності чиновників в Україні — кому і на що виділило кошти федеральне агентство США USAID

Кошти в рамках закупівлі на 44,73 млн доларів від програми USAID для доброчесності чиновників, бенефіціаром якої виступив Секретаріат Кабміну, а отримувачами коштів, у тому числі, громадські організації, дозволили використовувати на відрядження, матеріали для антикорупційних комунікаційних кампаній, моніторинг медіа, саміти і семінари з прозорості, а також купівлю кавоварок і ноутбуків.

Фото: фейсбук Pro-Integrity: Сприяння доброчесності у публічному секторі

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з кінця 2023 року запустило в Україні програму кошторисною вартістю 90 млн доларів США на проект «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)». Тобто, доброчесності посадовців та державних службовців.

Бенефіціаром проекту виступає за документами Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Реципієнтами, тобто отримувачами коштів, відповідно даних на сайті Кабміну, виступають:

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС), інформація про підписання відповідного Меморандуму розміщена

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

Громадська організація «Технології прогресу»

Громадська організація «ТОМ 14»

Громадська організація «Центр протидії корупції»

Громадська спілка «Підтримка діяльності всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу».

Державна служба фінансового моніторингу України

Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

Фонд державного майна України

Акціонерне товариство «Українська залізниця».

Проект було розраховано на 5 років – з грудня 2023 року по грудень 2028 року. Виконавцем є DAI Global, LLC.

Як вказано у плані закупівлі, загальна гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги (МТД), яка може бути використана на придбання в рамках реалізації проекту товарів, робіт і послуг за кошти МТД, складає 44,73 млн доларів США, які можуть бути використані до грудня 2028 року.

Зокрема, 14,4 млн доларів можуть бути використані на гранти громадським організаціям, аналітичним центрам, академічним установам, а також гранти у натуральній формі для державних органів на всіх рівнях. Гранти надаються на конкурсній основі та через механізми обмеженої конкуренції.

Як повідомляв сайт «Час змін» та інші сайти, де публікуються оголошення про гранти, «загальний фонд, виділений для видачі грантів згідно даної річної програмної заяви, приблизно дорівнює 5 мільйонів доларів США і призначений для подальшого розвитку антикорупційних реформ». Планувалося протягом 2024 року відібрати 15 заявок на гранти від USAID та UK FCDO.

Також 20,833 млн доларів США згідно плану закупівлі було передбачено на технічні семінари, практикуми, заходи, діяльність з обміну досвідом, консультаційні послуги для урядових партнерів, зокрема:

Консультаційні послуги (включаючи послуги, що надаватимуться через субпідрядників після їх визначення) урядовим органам на всіх рівнях з широкого спектру питань боротьби з корупцією (демократичне управління і підзвітність, інструменти боротьби з корупцією та реформи, гендерна рівність та соціальна інклюзія, розвиток потенціалу громадських організацій тощо)

Матеріали для антикорупційних комунікаційних кампаній (розробка та впровадження)

Моніторинг медіа щодо висвітлення ефективних антикорупційних заходів

Громадські заходи та саміти, на яких демонструються успішні антикорупційні практики

Семінари з підзвітності та прозорості спільно з урядовими партнерами та громадськими організаціями тощо.

Крім того, на товари та матеріали в натуральній формі вказані державні органи та громадські організації, а також головні та регіональні офіси цієї програми можуть використати 8,5 млн доларів, а саме на придбання:

Комп’ютерів, ноутбуків, ІКТ-обладнання, моніторів, планшетів, модемів, джерел безперебійного живлення, програмного забезпечення, фотоапаратів, мікрофонів, систем аудіо- та відеозапису, аксесуарів та матеріалів

Офісного обладнання, такого як кондиціонери, сейфи, обігрівачі, вентилятори, пилососи

Офісних меблів, такі як столи, стільці, дивани тощо.

Кухонних приладів для офісу, таких як холодильники, кавоварки, плити, витяжки тощо.

Комунікаційного обладнання, зокрема мобільних телефонів тощо.

Ще на 3 млн доларів учасники програми можуть:

орендувати офісні та житлові приміщення, орендувати офісні меблі, обладнання та оплачувати їх обслуговування

організувати відрядження співробітників проекту, міжнародних та національних консультантів, стажерів та бенефіціарів, зокрема, платити за їх проживання в готелі, за таксі, авіаквитки і різноманітні витрати, пов’язані із подорожами

оплачувати рекламу

оплачувати юридичні послуги, підписку на новини тощо.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» публікувала плани закупівель, підписані керівником програми USAID Девідом Воном і керівниками ДСА. З одного з цих планів випливає, що вартість всієї програми USAID, де бенефіціаром виступає ДСА, становить 48 млн доларів США, з іншого – 23,99 млн доларів. Закупівлі включають витрати на оренду авто, авіаперевезення, ремонт офісів, харчування, кейтеринг, проведення опитувань тощо.

Також «Судово-юридична газета» розповідала, на що ДСА використало 16,6 млн доларів від уряду США за два роки.

Нижче наводимо План закупівлі для проекту «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)».

Автор: Наталя Мамченко

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