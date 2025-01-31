90 млн доларів на програму доброчесності чиновників в Україні — кому і на що виділило кошти федеральне агентство США USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з кінця 2023 року запустило в Україні програму кошторисною вартістю 90 млн доларів США на проект «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)». Тобто, доброчесності посадовців та державних службовців.
Бенефіціаром проекту виступає за документами Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Реципієнтами, тобто отримувачами коштів, відповідно даних на сайті Кабміну, виступають:
Проект було розраховано на 5 років – з грудня 2023 року по грудень 2028 року. Виконавцем є DAI Global, LLC.
Як вказано у плані закупівлі, загальна гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги (МТД), яка може бути використана на придбання в рамках реалізації проекту товарів, робіт і послуг за кошти МТД, складає 44,73 млн доларів США, які можуть бути використані до грудня 2028 року.
Зокрема, 14,4 млн доларів можуть бути використані на гранти громадським організаціям, аналітичним центрам, академічним установам, а також гранти у натуральній формі для державних органів на всіх рівнях. Гранти надаються на конкурсній основі та через механізми обмеженої конкуренції.
Як повідомляв сайт «Час змін» та інші сайти, де публікуються оголошення про гранти, «загальний фонд, виділений для видачі грантів згідно даної річної програмної заяви, приблизно дорівнює 5 мільйонів доларів США і призначений для подальшого розвитку антикорупційних реформ». Планувалося протягом 2024 року відібрати 15 заявок на гранти від USAID та UK FCDO.
Також 20,833 млн доларів США згідно плану закупівлі було передбачено на технічні семінари, практикуми, заходи, діяльність з обміну досвідом, консультаційні послуги для урядових партнерів, зокрема:
Крім того, на товари та матеріали в натуральній формі вказані державні органи та громадські організації, а також головні та регіональні офіси цієї програми можуть використати 8,5 млн доларів, а саме на придбання:
Ще на 3 млн доларів учасники програми можуть:
Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» публікувала плани закупівель, підписані керівником програми USAID Девідом Воном і керівниками ДСА. З одного з цих планів випливає, що вартість всієї програми USAID, де бенефіціаром виступає ДСА, становить 48 млн доларів США, з іншого – 23,99 млн доларів. Закупівлі включають витрати на оренду авто, авіаперевезення, ремонт офісів, харчування, кейтеринг, проведення опитувань тощо.
Також «Судово-юридична газета» розповідала, на що ДСА використало 16,6 млн доларів від уряду США за два роки.
Нижче наводимо План закупівлі для проекту «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)».
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.