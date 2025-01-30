«Трагедії можна було запобігти» – Дональд Трамп відреагував на авіатрощу над Вашингтоном

Пасажирський літак American Airlines з 64 людьми на борту зіткнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 та впав у річку Потомак.

Джерело фото: Американські ЗМІ

Біля національного аеропорту Рейгана у Вашингтоні сталася авіакатастрофа, яка може стати найбільшою за кількістю жертв у США за останні 15 років. Пасажирський літак American Airlines, що належить PSA Airlines, впав у річку Потомак після зіткнення з гелікоптером Sikorsky H-60, що здійснював тренувальний політ. На борту літака було 64 особи: 60 пасажирів та 4 члени екіпажу.

Як пише The Guardian, літак, що виконував рейс 5342 з Вічіти, штат Канзас, збився з курсу після того, як зіткнувся з військовим гелікоптером Black Hawk, який був на тренуванні. Інцидент стався на підході до аеропорту імені Рональда Рейгана, коли літак наближався до посадки.

Після аварії рятувальники, у тому числі десятки пожежників, провели водолазні операції в річці. The Financial Express повідомляє, що на момент публікації знайдено щонайменше 18 тіл, а інформації про можливих вижилих наразі немає.

Президент США Дональд Трамп відреагував на трагедію, підкресливши, що аварії можна було б уникнути.

«Літак перебував на ідеальній і звичайній траєкторії заходу на посадку в аеропорт. Вертоліт протягом тривалого часу летів прямо на літак. НІЧ ЯСНА, вогні на літаку горіли яскраво, чому вертоліт не піднявся або не опустився, не повернув? Чому диспетчерська вишка не сказала гелікоптеру, що робити, а замість цього запитувала, чи бачить він літак? Це погана ситуація, яка виглядає так, немов їй можна було запобігти. НЕ ДОБРЕ!!!», - написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Це була одна з найсерйозніших авіаційних катастроф в США за останні роки, і розслідування вже почалося. Всі зльоти та посадки в аеропорту були призупинені до ранку четверга.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп 21 січня підписав указ «Про забезпечення безпеки американців в авіації». Як зазначено в указі, під час керівництва США Джо Байденом Федеральне авіаційне управління (FAA) у складі Міністерства транспорту США спеціально наймало осіб із серйозними вадами, які могли вплинути на виконання їхніх важливих обов’язків.

«Незаконне та дискримінаційне наймання за принципом різноманітності, справедливості та інклюзивності (DEI), у тому числі на основі раси, статі, інвалідності чи будь-яких інших критеріїв, окрім безпеки пасажирів авіакомпанії та загальної якості, компетентності та кваліфікації, завдає шкоди всім американцям, які заслуговують впевнено літати. Це також карає працьовитих американців, які хочуть служити в FAA, але не можуть цього зробити, оскільки у них немає необхідної інвалідності або кольору шкіри», – зазначено в указі.

Джерело фото: Американські ЗМІ

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