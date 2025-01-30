«Трагедию можно было предотвратить» – Дональд Трамп отреагировал на авиакатастрофу над Вашингтоном

Пассажирский самолет American Airlines с 64 людьми на борту столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 и упал в реку Потомак.

Источник фото: Американские СМИ

Возле национального аэропорта Рейгана в Вашингтоне произошла авиакатастрофа, которая может стать крупнейшей по количеству жертв в США за последние 15 лет. Пассажирский самолет American Airlines, принадлежащий PSA Airlines, упал в реку Потомак после столкновения с вертолетом Sikorsky H-60, совершавшим тренировочный полет. На борту самолета было 64 человека: 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Как пишет The Guardian, самолет, выполнявший рейс 5342 из Вичита, штат Канзас, сбился с курса после того, как столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, который был на тренировке. Инцидент произошел на подходе к аэропорту имени Рональда Рейгана, когда самолет приближался к посадке.

После аварии спасатели, в том числе десятки пожарных, провели водолазные операции в реке. The Financial Express сообщает, что на момент публикации найдено по меньшей мере 18 тел, а информации о возможных выживших пока нет.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на трагедию, подчеркнув, что аварии можно было бы избежать.

«Самолет находился на идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолет в течение длительного времени летел прямо на самолет. НОЧЬ ЯСНАЯ, огни на самолете горели ярко, почему вертолет не поднялся или не опустился, не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, а вместо этого спрашивала, видит ли он самолет? Это плохая ситуация, которая выглядит так, словно ее можно было предотвратить. НЕ ХОРОШО!!!», - написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Это была одна из самых серьезных авиационных катастроф в США за последние годы, и расследование уже началось. Все взлеты и посадки в аэропорту были приостановлены до утра четверга.

Напомним, Президент США Дональд Трамп 21 января подписал указ «Об обеспечении безопасности американцев в авиации». Как указано в указе, во время руководства США Джо Байденом Федеральное авиационное управление (FAA) в составе Министерства транспорта США специально нанимало лиц с серьезными недостатками, которые могли повлиять на выполнение их важных обязанностей.

«Незаконный и дискриминационный наем по принципу разнообразия, справедливости и инклюзивности (DEI), в том числе на основе расы, пола, инвалидности или любых других критериев, кроме безопасности пассажиров авиакомпании и общего качества, компетентности и квалификации, наносит ущерб всем американцам, которые заслуживают уверенно летать. Это также наказывает трудолюбивых американцев, которые хотят служить в FAA, но не могут этого сделать, поскольку у них нет необходимой инвалидности или цвета кожи», - указано в указе.

Источник фото: Американские СМИ

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