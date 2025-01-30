30 января – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня, 30 января, в мире отмечают несколько важных событий. В Соединенных Штатах чтят память погибших космонавтов в День памяти NASA. В Украине это День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.
Православная церковь в этот день отмечает Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
В этот день родились:
Петр Дяченко (1895-1965) - украинский военный деятель, генерал-поручик Армии УНР;
Василий Залуцкий (Оробец) (1895-1973) - украинский художник, график, скульптор (Канада);
Василий Орелецкий (1895-1976) - украинский правовед, публицист, педагог, общественно-политический деятель (Германия);
Оксана Мешко (1905-1991) - педагог, правозащитница, соучредитель и председатель Украинской Хельсинской группы;
Всеволод Нестайко (1930-2014) - писатель, драматург, классик украинской детской литературы.
Исторические события
1901 - митрополитом Галицким стал Андрей Шептицкий.
1915 - первое в истории нападение немецких подводных лодок на французский порт Гавр.
1918 - Украинская Центральная Рада приняла решение о создании добровольческой армии.
1930 - начало массового раскулачивания в СССР, что привело к масштабным репрессиям крестьян.
1930 - запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы.
1932 - в Финляндии введен «сухой закон».
1933 - к власти в Германии пришла национал-социалистическая партия во главе с Адольфом Гитлером.
1992 - Украина присоединилась к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также установила дипломатические отношения с Испанией. В этот же день Исландия признала независимость Украины.
1992 - Роберта Линн Бондарь, первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения, завершила восьмидневную миссию на космическом шаттле «Дискавери».
2004 - создана первая статья украинской Википедии - «Атом».
2007 - в продажу поступила операционная система Windows Vista.
2015 - масштабный пожар в Фундаментальной библиотеке ИНИОН в Москве, повлекший значительные потери научных архивов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.