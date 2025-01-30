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30 января – какой сегодня праздник и главные события

09:30, 30 января 2025
В Украине отмечают День специалиста военно-социального управления ВСУ.
30 января – какой сегодня праздник и главные события
Фото: News.Hochu.ua
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Сегодня, 30 января, в мире отмечают несколько важных событий. В Соединенных Штатах чтят память погибших космонавтов в День памяти NASA. В Украине это День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.

Православная церковь в этот день отмечает Собор трех святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

В этот день родились:

Петр Дяченко (1895-1965) - украинский военный деятель, генерал-поручик Армии УНР;

Василий Залуцкий (Оробец) (1895-1973) - украинский художник, график, скульптор (Канада);

Василий Орелецкий (1895-1976) - украинский правовед, публицист, педагог, общественно-политический деятель (Германия);

Оксана Мешко (1905-1991) - педагог, правозащитница, соучредитель и председатель Украинской Хельсинской группы;

Всеволод Нестайко (1930-2014) - писатель, драматург, классик украинской детской литературы.

Исторические события

1901 - митрополитом Галицким стал Андрей Шептицкий.

1915 - первое в истории нападение немецких подводных лодок на французский порт Гавр.

1918 - Украинская Центральная Рада приняла решение о создании добровольческой армии.

1930 - начало массового раскулачивания в СССР, что привело к масштабным репрессиям крестьян.

1930 - запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы.

1932 - в Финляндии введен «сухой закон».

1933 - к власти в Германии пришла национал-социалистическая партия во главе с Адольфом Гитлером.

1992 - Украина присоединилась к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также установила дипломатические отношения с Испанией. В этот же день Исландия признала независимость Украины.

1992 - Роберта Линн Бондарь, первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения, завершила восьмидневную миссию на космическом шаттле «Дискавери».

2004 - создана первая статья украинской Википедии - «Атом».

2007 - в продажу поступила операционная система Windows Vista.

2015 - масштабный пожар в Фундаментальной библиотеке ИНИОН в Москве, повлекший значительные потери научных архивов.

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ВСУ свято

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