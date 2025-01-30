Германия может выделить Украине дополнительные 3 млрд евро военной помощи

Бюджетный комитет Германии призвал увеличить военную помощь Украине на 3 млрд евро.

Фото: Reuters

Бюджетный комитет парламента Германии призвал министра финансов Йорга Кукиса одобрить дополнительную военную помощь Украине на сумму 3 млрд евро, сообщает Reuters.

Запрос поддержали оппозиционные партии - Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободные демократы (СвДП), тогда как представители правящей коалиции - Социал-демократическая партия (СДПГ) и Зеленые - воздержались от голосования.

Окончательное решение зависит от министра финансов, однако обычно такие запросы удовлетворяются. В бюджете Германии есть достаточно средств для этой инициативы, а канцлер Олаф Шольц также поддерживает дополнительную помощь, хотя настаивает на ее финансировании через механизм дополнительных заимствований.

Эти 3 млрд евро могут дополнить 8 млрд, предусмотренные для Украины в 2024 году. В то же время на 2025 год немецкая помощь сокращается до 4 млрд евро, поскольку ожидается, что Киев сможет покрыть часть своих потребностей благодаря кредиту G7 на 50 млрд долларов.

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