Критически важные программы будут финансировать внутренними ресурсами и средствами ЕС, – Зеленский

Президент Украины поручил найти средства для финансирования приостановленных программ.

Фото: АрмияInform

Украина ищет внутренние ресурсы и поддержку европейских партнеров для финансирования программ, которые ранее получали средства от США, но сейчас приостановлены. Об этом он сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«Был уже начальный доклад чиновников и команды Офиса - Алексея Кулебы и Виктора Никиты - по критически важным программам, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также - говорить с европейцами...», - отметил Зеленский.

Кроме того, Президент поручил начать финансирование некоторых проектов за счет внутренних ресурсов и активизировать переговоры с европейцами.

Приоритетными направлениями остаются:

гуманитарные инициативы,

проекты по безопасности и социальные проекты,

развитие распределенной генерации,

поддержка ветеранов (ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании бизнесов).

Также, по его словам, есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, также - в области кибербезопасности: «Всем этим занимаемся».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», практически 90% украинских медиа выживали благодаря грантам, - рассказала директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» разобрала содержание приказа судьи Окружного суда США округа Колумбия Лорен Алихан об административном приостановлении, которым временно и частично блокируется выполнение указа Президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней финансирования отдельных программ - в частности иностранных грантов через USAID, будет действовать до 3 февраля 2025 года. Решение судьи Лорен Алихан касается блокирования возможности приостановить гранты от США, выплаты по которым уже осуществляются. Ранее мы публиковали этот Меморандум.

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