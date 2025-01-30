Срок прохождения ВВК для ограниченно годных планируют продлить еще на 4 месяца

Исключения обязанности прохождения ВВК будут касаться лиц в возрасте до 25 лет.

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В оборонном Комитете Верховной Рады вскоре будет зарегистрирован законопроект, который предусматривает продление срока обязательного прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных лиц еще на четыре месяца. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

По ее словам, законопроект предусматривает два ключевых изменения:

- Продление срока обязательного прохождения ВВК до начала июня 2025 года.

- Исключение обязанности прохождения ВВК для лиц в возрасте до 25 лет, которые признаны ограниченно годными.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными, успели ее пройти. Сейчас ограниченно годные должны пройти ВВК до 4 февраля. Впоследствии Верещук сообщила, что срок для прохождения ВВК ограниченно годными могут продлить до июня.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом как закон законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

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