Термін для проходження ВЛК обмежено придатними можуть продовжити до червня

Наразі обмежено придатні повинні пройти ВЛК до 4 лютого.

Заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що найближчим часом в оборонному комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами. Зокрема, термін для обовʼязкового проходження ВЛК можуть продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк можуть перенести на початок червня 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила у телеефірі, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти.

Посадовиця зауважила, що після обговорення з депутатами, Міноборони, Генштабом було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК. Для цього необхідні зміни до законодавства.

«Вирішувати будуть законодавці, але наша позиція – не менше трьох місяців треба дати. Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК – 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти комісію. І є розрахунок пропускної здатності ВЛК», - сказала Верещук.

Вона також вказала, що обмежено придатні можуть проходити ВЛК без отримання повістки.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

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