Практика судів
  1. В Україні

Термін для проходження ВЛК обмежено придатними можуть продовжити до червня

21:56, 29 січня 2025
Наразі обмежено придатні повинні пройти ВЛК до 4 лютого.
Термін для проходження ВЛК обмежено придатними можуть продовжити до червня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що найближчим часом в оборонному комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами. Зокрема, термін для обовʼязкового проходження ВЛК можуть продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк можуть перенести на початок червня 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила у телеефірі, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти.

Посадовиця зауважила, що після обговорення з депутатами, Міноборони, Генштабом було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК. Для цього необхідні зміни до законодавства.

«Вирішувати будуть законодавці, але наша позиція – не менше трьох місяців треба дати. Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК – 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти комісію. І є розрахунок пропускної здатності ВЛК», - сказала Верещук.

Вона також вказала, що обмежено придатні можуть проходити ВЛК без отримання повістки.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ілон Маск запропонував розглянути питання можливості звільнення суддів, які виносять несправедливі вироки

Відповідний допис очільник DOGE Ілон Маск зробив в зв’язку з наміром судді з Чикаго звільнити члена венесуельської банди.

Рішення судді Лорен Аліхан стосується блокування можливості призупинити гранти від США, виплати за якими вже здійснюються – текст наказу

Став відомий зміст наказу судді окружного суду Лорен Аліхан стосовно блокування виконання меморандуму Бюджетного управління Білого дому, виданого на виконання указу Дональда Трампа.

Призначено нового заступника керівника Секретаріату ВККС

Павло Кулик, якій раніше працював у НАЗК, буде відповідати за питання цифровізації Комісії.

Військовозобов’язаний може не з’являтися за повісткою на проходження медогляду, якщо сам у строк подав електронний запит на проходження ВЛК – Кабмін вніс зміни

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку на проходження медогляду і в межах строку подав запит про електронне направлення на ВЛК, він може не з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для проходження медогляду – зміни до постанови.

ЄС може розпочати переговори про вступ України до березня – з розділу стосовно правосуддя і основоположних прав

Вже до березня ЄС може розпочати роботу з Києвом над переговорними розділами про судоустрій та основні права, правосуддя і функціонування демократичних інститутів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип’юк
    Галина Пилип’юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду