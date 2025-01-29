Скасовано Меморандум, а не зупинку допомоги – прессекретар Білого дому

За словами Каролін Лівітт, мова йде про скасування документу, але рішення про призупинення грантів та іншої допомоги залишиться в силі.

Прессекретарка Білого Дому Каролін Лівітт заявила, що Меморандум Офісу з управління бюджетними коштами – скасовано. За її словами ідеться не про скасування замороження федерального фінансування, а просто про скасування меморандуму Офісу з управління бюджетними коштами.

«Це НЕ скасування замороження федерального фінансування. Це просто скасування меморандуму Офісу з управління бюджетними коштами»,- написала вона в соціальній мережі Х.

За її словами, це зроблено «щоб покласти край будь-якій плутанині, спричиненій судовою забороною. Укази президента про федеральне фінансування залишаються в повній силі і будуть неухильно виконуватися».

Як писала «Судово-юридична газета», став відомий зміст наказу судді окружного суду Лорен Аліхан стосовно блокування виконання меморандуму Бюджетного управління Білого дому, виданого на виконання указу Дональда Трампа.

Раніше ми публікували цей Меморандум. Відповідно до нього, кожне агентство (тобто, і USAID) мало виконати комплексний аналіз усіх своїх федеральних програм фінансової допомоги, щоб визначити програми, проекти та заходи, які можуть стосуватися будь-якого з указів Президента США. Тимчасово, у межах, дозволених чинним законодавством, федеральні агентства повинні були призупинити всі дії, пов’язані із зобов’язаннями або виплатою федеральної фінансової допомоги, а також іншу відповідну діяльність агентств, яка може бути пов’язана з розпорядженнями виконавчої влади, включаючи, але не обмежуючись, фінансування іноземної допомоги, неурядових організацій, DEI, гендерної ідеології та нового зеленого курсу.

«Ця тимчасова пауза дасть Адміністрації час для перегляду програм агентств та визначення найкращого використання фінансування цих програм відповідно до закону та пріоритетів Президента.

Не пізніше 10 лютого 2025 року агентства повинні були надати до OMB детальну інформацію про будь-які програми, проекти чи заходи, на які поширюється ця пауза. Кожне агентство мало призупинити:

видачу нових грантів;

виплату федеральних коштів за всіма відкритими грантами;

та інші відповідні дії агентства, які можуть бути пов’язані з розпорядженнями, у межах, дозволених законом, доки OMB не перегляне та не надасть вказівки вашому агентству щодо наданої інформації», зазначено у Меморандумі.

Крім того, для кожної федеральної програми фінансової допомоги агентства повинні були: покласти відповідальність і нагляд на старшу політичну посадову особу для забезпечення відповідності федеральної фінансової допомоги пріоритетам Адміністрації; переглянути оголошення про федеральну фінансову допомогу, що очікують на розгляд, щоб переконатися, що пріоритети Адміністрації враховані, і, відповідно до законних повноважень програми, змінити неопубліковані оголошення, відкликати будь-які вже опубліковані оголошення та, наскільки це дозволено законом, скасувати вже надані гранти, які суперечать пріоритетам Адміністрації, і; забезпечити належний нагляд за федеральними програмами фінансової допомоги та ініціювати розслідування, коли це виправдано, для виявлення неефективних одержувачів, а також вирішувати виявлені проблеми, аж до скасування грантів.

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