Отменен Меморандум, а не остановку помощи – пресс-секретарь Белого дома

По словам Каролин Ливитт, речь идет об отмене документа, но решение о приостановлении грантов и другой помощи останется в силе.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Меморандум Офиса по управлению бюджетными средствами - отменен. По ее словам, речь идет не об отмене замораживания федерального финансирования, а просто об отмене меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами», – написала она в социальной сети Х.

По ее словам, это сделано «чтобы положить конец любой неразберихе, вызванной судебным запретом. Указы президента о федеральном финансировании остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться».

Как писала «Судебно-юридическая газета», стало известно содержание приказа судьи окружного суда Лорен Алихан о блокировании выполнения меморандума Бюджетного управления Белого дома, выданного во исполнение указа Дональда Трампа.

Раньше мы публиковали этот Меморандум. Согласно ему, каждое агентство (т.е. и USAID) должно было провести комплексный анализ всех своих федеральных программ финансовой помощи, чтобы определить программы, проекты и мероприятия, которые могут касаться любого из указов Президента США. Временно, в пределах, разрешенных действующим законодательством, федеральные агентства должны были приостановить все действия, связанные с обязательствами или выплатой федеральной финансовой помощи, а также иную соответствующую деятельность агентств, которая может быть связана с распоряжениями исполнительной власти, включая, но не ограничиваясь, финансирование иностранной помощи, неправительственных организаций, DEI, гендерной идеологии и нового зеленого курса.

«Эта временная пауза даст Администрации время для пересмотра программ агентств и определения наилучшего использования финансирования этих программ в соответствии с законом и приоритетами Президента.

Не позднее 10 февраля 2025 года агентства должны были предоставить OMB подробную информацию о любых программах, проектах или мероприятиях, на которые распространяется эта пауза. Каждое агентство должно было приостановить:

выдачу новых грантов;

выплату федеральных средств по всем открытым грантам;

и другие соответствующие действия агентства, которые могут быть связаны с распоряжениями, в пределах, разрешенных законом, до тех пор, пока OMB не пересмотрит и не предоставит указания вашему агентству о предоставленной информации», отмечено в Меморандуме.

Кроме того, для каждой федеральной программы финансовой помощи агентства должны были: возложить ответственность и надзор на старшее политическое должностное лицо для обеспечения соответствия федеральной финансовой помощи приоритетам Администрации; пересмотреть объявления о федеральной финансовой помощи, ожидающие рассмотрения, чтобы убедиться, что приоритеты Администрации учтены, и, в соответствии с законными полномочиями программы, изменить неопубликованные объявления, отозвать любые уже опубликованные объявления и, насколько это разрешено законом, отменить уже предоставленные гранты, противоречащие приоритетам Администрации, и; обеспечить надлежащий надзор за федеральными программами финансовой помощи и инициировать расследование, если это оправдано, для выявления неэффективных получателей, а также решать выявленные проблемы вплоть до отмены грантов.

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