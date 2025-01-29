Практика судов
  1. В мире

Белый дом отменил Меморандум, предполагавший остановку грантов и другой помощи

20:52, 29 января 2025
Речь идет об отмене Меморандума от Белого дома, в котором была предусмотрена заморозка грантов, иностранной помощи и других выплат от федеральных агентств, в том числе USAID.
Белый дом отменил Меморандум, предполагавший остановку грантов и другой помощи
Источник фото: Jabin Botsford/The Washington Post
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки упразднили замораживание федеральных программ помощи. Об этом пишут CNN, The Washington Post и Reuters со ссылкой на полученный документ от официального представителя администрации Дональда Трампа.

«Управление бюджета Белого дома отменило замораживание федеральной помощи согласно записке, полученной CNN от чиновника администрации Трампа», – говорится в сообщении CNN на сайте.

«Меморандум ОМБ М-25-13 аннулирован. Если у вас возникли вопросы, касающиеся выполнения распоряжений Президента, обращайтесь к главному юрисконсульту своего агентства», – говорится в докладе.

Как писала «Судебно-юридическая газета», стало известно содержание приказа судьи окружного суда Лорен Алихан о блокировании выполнения меморандума Бюджетного управления Белого дома, выданного во исполнение указа Дональда Трампа.

Раньше мы публиковали этот Меморандум. Согласно ему, каждое агентство (т.е. и USAID) должно было провести комплексный анализ всех своих федеральных программ финансовой помощи, чтобы определить программы, проекты и мероприятия, которые могут касаться любого из указов Президента США. Временно, в пределах, разрешенных действующим законодательством, федеральные агентства должны были приостановить все действия, связанные с обязательствами или выплатой федеральной финансовой помощи, а также иную соответствующую деятельность агентств, которая может быть связана с распоряжениями исполнительной власти, включая, но не ограничиваясь, финансирование иностранной помощи, неправительственных организаций, DEI, гендерной идеологии и нового зеленого курса.

«Эта временная пауза даст Администрации время для пересмотра программ агентств и определения наилучшего использования финансирования этих программ в соответствии с законом и приоритетами Президента.

Не позднее 10 февраля 2025 года агентства должны были предоставить OMB подробную информацию о любых программах, проектах или мероприятиях, на которые распространяется эта пауза. Каждое агентство должно было приостановить:

  • выдачу новых грантов;
  • выплату федеральных средств по всем открытым грантам;
  • и другие соответствующие действия агентства, которые могут быть связаны с распоряжениями, в пределах, разрешенных законом, до тех пор, пока OMB не пересмотрит и не предоставит указания вашему агентству о предоставленной информации», отмечено в Меморандуме.

Кроме того, для каждой федеральной программы финансовой помощи агентства должны были: возложить ответственность и надзор на старшее политическое должностное лицо для обеспечения соответствия федеральной финансовой помощи приоритетам Администрации; пересмотреть объявления о федеральной финансовой помощи, ожидающие рассмотрения, чтобы убедиться, что приоритеты Администрации учтены, и, в соответствии с законными полномочиями программы, изменить неопубликованные объявления, отозвать любые уже опубликованные объявления и, насколько это разрешено законом, отменить уже предоставленные гранты, противоречащие приоритетам Администрации, и; обеспечить надлежащий надзор за федеральными программами финансовой помощи и инициировать расследование, если это оправдано, для выявления неэффективных получателей, а также решать выявленные проблемы вплоть до отмены грантов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Илон Маск предложил рассмотреть вопрос о возможности увольнения судей, выносящих несправедливые приговоры

Соответствующее сообщение глава DOGE Илон Маск сделал в связи с намерением судьи из Чикаго освободить члена венесуэльской банды.

Решение судьи Лорен Алихан касается блокирования возможности приостановить гранты от США, выплаты по которым уже производятся – текст приказа

Стало известно содержание приказа судьи окружного суда Лорен Алихан о блокировании выполнения меморандума Бюджетного управления Белого дома, выданного во исполнение указа Дональда Трампа.

Назначен новый заместитель руководителя Секретариата ВККС

Павел Кулик, ранее работавший в НАПК, будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии.

Военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК – Кабмин внес изменения

Если военнообязанный получил повестку на прохождение медосмотра и в пределах срока подал запрос об электронном направлении на ВЛК, он может не появляться в срок и место, указанные в повестке, для прохождения медосмотра – изменения в постановление.

ЕС может начать переговоры о вступлении Украины до марта – с раздела относительно правосудия и основополагающих прав

Уже до марта ЕС может начать работу с Киевом над переговорными разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии и функционировании демократических институтов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип’юк
    Галина Пилип’юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду