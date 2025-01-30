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Обжалование определения об отказе в закрытии уголовного производства в апелляционном порядке не предусмотрено УПК – Верховный Суд

08:30, 30 января 2025
Верховный Суд указал, что согласно ч. 11 ст. 284 УПК в апелляционном порядке может быть обжаловано только определение о закрытии уголовного производства, впрочем, обжалование определения об отказе в закрытии уголовного производства, содержанием указанной нормы не предусмотрено.
Обжалование определения об отказе в закрытии уголовного производства в апелляционном порядке не предусмотрено УПК – Верховный Суд
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Обжалование в апелляционном порядке определения суда об отказе в закрытии уголовного производства не предусмотрено ч. 11 ст. 284 УПК. Об этом указала в своем постановлении от 16 декабря 2024 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда по делу №405/1050/24.

Позиции судов

Местный суд определением отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о закрытии уголовного производства по п. 3-1 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение, и истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На указанное определение лицо подало апелляционную жалобу, которую суд апелляционной инстанции ему вернул.

В кассационной жалобе лицо отмечает, что суд апелляционной инстанции вернул его апелляционную жалобу в нарушение предписаний п. 10 ч. 1 ст. 393 УПК.

Подчеркивает, что имеет право на обжалование определения суда, поскольку выводы этого суда непосредственно касаются его интересов.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил в силе определение апелляционного суда. В обоснование позиции КУС указал, что согласно ч. 11 ст. 284 УПК в апелляционном порядке может быть обжаловано только определение о закрытии уголовного производства, впрочем, обжалование определения об отказе в закрытии уголовного производства, содержанием указанной нормы не предусмотрено.

Следовательно, апелляционная жалоба лица в любом случае беспредметна, поскольку обжалуемое им решение суда первой инстанции не может быть пересмотрено в апелляционном порядке.

Автор: Наталя Мамченко

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Обжалование определения об отказе в закрытии уголовного производства в апелляционном порядке не предусмотрено УПК – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что согласно ч. 11 ст. 284 УПК в апелляционном порядке может быть обжаловано только определение о закрытии уголовного производства, впрочем, обжалование определения об отказе в закрытии уголовного производства, содержанием указанной нормы не предусмотрено.

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