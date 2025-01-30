Оскарження ухвали про відмову в закритті кримінального провадження в апеляційному порядку не передбачене КПК – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що відповідно до ч. 11 ст. 284 КПК в апеляційному порядку може бути оскаржена лише ухвала про закриття кримінального провадження, втім оскарження ухвали про відмову в закритті кримінального провадження, змістом вказаної норми не передбачене.

Оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про відмову в закритті кримінального провадження не передбачено ч. 11 ст. 284 КПК. На це вказала у своїй постанові від 16 грудня 2024 року колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду по справі №405/1050/24.

Позиції судів

Місцевий суд ухвалою відмовив у задоволенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На вказану ухвалу особа подала апеляційну скаргу, яку суд апеляційної інстанції їй повернув.

У касаційній скарзі особа зазначає, що суд апеляційної інстанції повернув її апеляційну скаргу у порушення приписів п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК.

Наголошує, що має право на оскарження ухвали суду, оскільки висновки цього суду безпосередньо стосуються її інтересів.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без змін ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС вказав, що відповідно до ч. 11 ст. 284 КПК в апеляційному порядку може бути оскаржена лише ухвала про закриття кримінального провадження, втім оскарження ухвали про відмову в закритті кримінального провадження, змістом вказаної норми не передбачене.

Отже, апеляційна скарга особи у будь-якому випадку є безпредметною, оскільки оскаржуване нею рішення суду першої інстанції не може бути переглянуте в апеляційному порядку.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.