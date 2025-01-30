Верховний Суд пояснив, коли настає кримінальна відповідальність за підкуп прокурора з метою зняття арешту і уникнення конфіскації майна

Адвокат власника компанії стверджував, що у прокурора не було реальної можливості самостійно зняти арешт, тому навіть, якщо говорити про винуватість засудженого, його дії мають кваліфікуватися як зловживання впливом.

Кримінальна відповідальність за порушення заборони надання неправомірної вигоди службовій особі настає в тому разі, коли особа, яка надає неправомірну вигоду, усвідомлює, що її надання обумовлене можливостями посади службової особи, її значущістю, статусністю та вагомістю, і переконана у тому, що мету, яку вона переслідує, буде досягнуто завдяки можливостям посади, яку обіймає така особа. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 10.12.2024 по справі №757/38626/17-к.

Обставини справи

Співвласник компанії, якій належало арештоване судно та вантаж, з метою зняття арешту й уникнення можливої конфіскації цього майна висловив пропозицію надання неправомірної вигоди прокурору військової прокуратури.

Надалі, під час зустрічі, яка відбулася під контролем правоохоронних органів, засуджений передав прокурору 75 тис. доларів США неправомірної вигоди за вчинення необхідних процесуальних дій, спрямованих на зняття арешту.

Позиції судів

Вищий антикорупційний суд України визнав винуватою та засудив співвласника компанії за ч. 3 ст. 369 КК. АП ВАКС цей вирок залишила без зміни.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджує, що у прокурора не було реальної можливості самостійно зняти арешт, тому навіть, якщо говорити про винуватість засудженого, його дії мають кваліфікуватися як зловживання впливом відповідно до ст. 369-2 КК.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС ВС дійшов висновку, що кваліфікація дій засудженого за ч. 3 ст. 369 КК є правильною, з огляду на таке.

Апеляційний суд послався на практику ВС, відповідно до якої кримінальна відповідальність за порушення заборони надання неправомірної вигоди службовій особі настає в тому разі, коли особа, яка надає неправомірну вигоду, усвідомлює, що дає її саме такій особі, у зв'язку з можливостями її посади, значущістю, статусністю та вагомістю цієї посади, і переконана в тому, що мету, яку вона переслідує, буде досягнуто завдяки можливостям посади, яку обіймає така особа.

ККС зазначає, що відповідно до ст. 2 «Активний підкуп національних посадових осіб» Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, мають бути криміналізовані обіцянка, пропозиція або надання будь-якою особою неправомірної вигоди посадовцю за те, що він або вона діятиме або утримається від дій при виконанні її функцій.

Відповідно до Пояснювальної доповіді до Конвенції, «розробники проекту Конвенції вважали, що вирішальним елементом злочину є не те, чи мала посадова особа будь-які повноваження діяти згідно з проханням хабародавця, а те, чи їй запропонували, дали або пообіцяли хабар, щоб отримати будь що від неї.

Хабародавець навіть може не знати, чи мав посадовець необхідні повноваження, оскільки цей елемент не має значення для цілей цього положення».

У той же час зловживання впливом (або «торгівля впливом» в термінах ст. 12 згаданої Конвенції про боротьбу з корупцією) передбачає, що за неправомірну вигоду особа пропонує чи обіцяє (погоджується) вплинути на прийняття рішення посадовою особою.

Таким чином, вирішальною відмінністю зловживання впливом є розуміння хабародавцем, що особа, якій він пропонує хабар, неповноважна вчиняти або утриматися від вчинення дій, які є предметом корупційної угоди, але має (або стверджувано має) можливості вплинути на того, в кого є такі повноваження.

У цьому провадженні встановлено, що засуджений шукав контакт з прокурором як старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні, в межах якого було накладено арешт на судно та вантаж, скасування якого прагнув засуджений. Відповідно до встановлених обставин справи, засуджений не мав чіткого уявлення про характер дій, які будуть вчинені за запропонований ним хабар, і це не мало для нього значення на шляху до досягнення мети.

За таких обставин ККС погоджується з висновком АП ВАКС про те, що для засудженого саме прокурор був тією особою, яка завдяки займаній посаді мала можливості та процесуальні повноваження вчинити дії, необхідні для досягнення бажаного результату.

Автор: Наталя Мамченко

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