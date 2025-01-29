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Бізнес просить Уряд продовжити чинні бронювання на два місяці

12:13, 29 січня 2025
Бізнес-спільнота просить продовжити терміни оновлення критичності та чинні бронювання на два місяці.
Бізнес просить Уряд продовжити чинні бронювання на два місяці
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Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації звернулись до Уряду з проханням продовжити чинні бронювання на два місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.

«Після кібератак наприкінці 2024 року і досить тривалого відновлення державних реєстрів системи бронювання та, найголовніше, надання компаніям статусу критичних не працювали увесь цей час. Також зупинка реєстрів призвела до того, що більшість органів влади із значним запізненням затвердили свої галузеві та регіональні критерії.

Через це на рівні міністерств та місцевих органів влади накопилася велика черга заявок на отримання такого статусу. Очевидно, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки і надати відповідний статус усім дійсно критичним підприємствам», - пояснили своє прохання там.

Саме з цієї причини, вказують у ЄБА, бізнес-спільнота звертається з проханням повторно продовжити дію чинних бронювань на два місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня, щоб не перенавантажувати обмежені спроможності чинної системи надання критичності та сприяти стабільній роботі економіці.

Окрім того, вказують у спільноті, заявки на критичність подаються в січні, а податкова звітність за 4 квартал 2024 року – у другій половині лютого.

«Відповідно, необхідно внести термінові зміни в критерії та порядок надання критичності, а саме дозволити подавати звітність за останній звітний період, по якому вичерпані встановлені Податковим кодексом строки подання звітності, зокрема протягом січня і лютого 2025 року подавати звіт за 3 квартал 2024 року», - зазначають там.

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бізнес бронювання

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