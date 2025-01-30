В Білій Церкві судитимуть чоловіка, який вчинив наругу над прапором України

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

В Білій Церкві правоохоронці скерували до суду матеріали щодо чоловіка, який демонстративно зламав кріплення та кинув прапор України на землю.

Як повідомила поліція Київської області, 58-річний чоловік вийшов із релігійної споруди та в присутності перехожих зламав частину тримача з прапором України. Після чого фігурант кинув державний символ на землю.

Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували матеріали до суду за фактом публічної наруги над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі до трьох років.

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